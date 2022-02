Por: Fernando Ávila Figueroa.

En ediciones anteriores, les contamos sobre la detención de una banda delictual, que se estaba dedicando en comunas como Rancagua, Machali y otras de la Provincia de Colchagua, a asaltar y luego robar vehículos pertenecientes a conductores de aplicaciones móviles como Uber y Didi.

Si bien los sujetos quedaron en prisión preventiva, quisimos conversar con el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones Mostazal, Subprefecto Álvaro Palma Casanova, quien dio a conocer que se trató de un foco investigativo denominado “Uber”, investigacion que tuvo una duración aproximada de seis meses en conjunto con la Oficina de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional, donde se determinó establecer los robos con intimidación y violencia a conductores Uber y otras aplicaciones de transportes.

Fue así como el día viernes 4 de febrero, alrededor de cinco sujetos armados intimidan a un chofer de aplicación en la comuna de San Fernando, abordan el vehículo y, a la víctima lo hacen descender finalmente en la comuna de Nancagua, luego llegan hasta el sector costero de la región, pasando primero a una estación de servicio de Santa Cruz, Petrobras, donde con armas de fuego intimidan a los bomberos, sustrayendo dinero.

Comienza un trabajo investigativo de la Brigada de Robos Mostazal, funcionarios de Santa Cruz y Pichilemu, lo que permite detener a los cinco sujetos, logrando recuperar el vehículo, el dinero en efectivo robado, tres armas de fuego, droga, amarras plásticas utilizadas para el delito, elementos corto punzantes y un proyectil balístico. Tras la detención los cinco sujetos quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de San Fernando, donde fueron formalizados quedando en prisión preventiva con todos los medios probatorios.

El subprefecto hizo un llamado a extremar las medidas de seguridad cuando la comunidad solicita este tipo de transportes, hacerlo vía canales formales, por lo que se realizará un trabajo de acercamiento con choferes de estas aplicaciones de transporte, para así trabajar en líneas de acción y entregar tips para que no sigan ocurriendo este tipo de delitos. Agregó que se trata de un trabajo investigativo de larga data, que aún no culmina, ya que no se descarta que otras personas puedan estar involucradas.

Pese a ello, se ha podido establecer que esta banda estuvo involucrada en otros hechos delictuales de este tipo ocurridos en la región, por lo que se trabaja en entrevistas con víctimas, sucesos puntuales que han ocurrido en la región, no descartando nuevas detenciones.

La autoridad policial sostuvo que se trata de una banda específica, la que realizó un tour delictual, por lo que en conjunto con la Fiscalía se analizan hechos puntuales para así determinar loa próximas indagatorias a realizar. Sobre el modus operandi, los sujetos procedían a contactar a alguna aplicación móvil, para luego intimidar a su conductor, tomar el vehículo, robar pertenencias y darse a la fuga.

Recalcó el llamado de contactar este servicio vía canales oficiales y autorizados, ya que así pueden quedar registros, anotar número de patente, nombre de conductor, trabajando en una alianza con los conductores para entregar recomendaciones respecto a estos delitos, informando que esta banda en si está desarticulada y no existen antecedentes que otras que estén realizando este tipo de hechos delictuales.