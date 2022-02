Por: Tomás Arcas

Este jueves, el informe diario de COVID-19 notificó 1.593 casos nuevos en la región. Además, en relación al reporte del miércoles, se registró un lamentable aumento de 11 personas en el número de fallecidos en O’Higgins, que alcanza los 1.667 decesos desde el inicio de la pandemia. A nivel nacional, en tanto, se informaron 36.635 casos nuevos, mientras que la cifra total de muertes a causa del coronavirus es de 40.273.

Los nuevos casos confirmados de coronavirus en la región se distribuyen de la siguiente manera: Rancagua (356), San Vicente (94), Rengo (83), San Fernando (82), Mostazal (72), Las Cabras (68), Santa Cruz (64), Machalí (54), Doñihue (41), Chimbarongo (36), Coltauco (35), Graneros (30), Requínoa (25), Quinta de Tilcoco (24), Peumo (23), Pichidegua (19), Pichilemu (18), Litueche (18), Palmilla (16), Codegua (14), Nancagua (12), Malloa (12), Placilla (11), Chépica (11), Olivar (10), Peralillo (9), Lolol (9), Coinco (8), Navidad (2), Marchigüe (2), La Estrella (1), Paredones (1), Pumanque (1), otras comunas (19) y sin notificar (313).

De acuerdo a cifras de la SEREMI de Salud en O’Higgins correspondientes al 8 de febrero, se habían realizado 3.512 muestras de PCR en las últimas 24 horas, las cuales arrojaron una positividad del 31,2%. Además, se reportaron 12 nuevos pacientes hospitalizados por COVID-19, los que alcanzan un total de 130 personas. 56 de ellos están internados en el Hospital Regional de Rancagua, 20 en el Hospital Ricardo Valenzuela de Rengo, 9 en la Clínica FUSAT, 8 en el Hospital de San Fernando, 7 en el Hospital de Santa Cruz, 7 en la Clínica de Salud Integral y 5 en el Hospital de Peumo.

En cuanto a la patología activa, se informó que existen 3.956 personas contagiadas a nivel regional. Las comunas con la mayor cantidad de casos activos son Rancagua (1.431), Rengo (334), Santa Cruz (275), San Fernando (261), Machalí (182), Mostazal (175), San Vicente (174), Graneros (154), Las Cabras (136), Coltauco (83) y Doñihue (82). De todas maneras, en el balance de este jueves realizado por el Ministerio de Salud (MINSAL), no hubo modificaciones en el Plan Paso a Paso para O’Higgins, manteniéndose 32 de las 33 comunas en fase 3 (Preparación), a excepción de Navidad, que se encuentra en fase 2 (Transición) desde la madrugada del sábado 5 de febrero.

Durante la transmisión realizada por el MINSAL este jueves, se pudo apreciar al ministro de la cartera, Enrique Paris, molesto por comentarios realizados en el último tiempo que apuntan a una falta de preocupación por parte de la entidad gubernamental. Al respecto, el ex presidente del Colegio Médico declaró: “No hemos abandonado a las comunas ni hemos abandonado el manejo de la pandemia, eso no es verdad. No vamos a abandonar a Chile y a nuestros pacientes, eso es una fake news que están tratando de mantener en el aire. No es lógico que un equipo o un profesional de la salud abandone a los pacientes”.