Por: Ricardo Obando.

En el primer partido, demostró que es un refuerzo de calidad. Primera pelota que toca en la competencia chilena y gol. Facundo Barceló, uruguayo que llegó a O’Higgins proveniente desde Emelec, analizó al rival de este viernes, Palestino, y sentenció que deberán hacer un correcto partido para superar a los árabes en condición de visitante.

Tras el último entrenamiento previo al juego que abrirá la fecha 2, fijado para las 18 horas, el charrúa expresó que “hemos podido analizar durante esta semana los puntos fuertes y donde poder llega hacer daño, creo que va a pasar mucho por nuestro juego, siendo protagonistas, un equipo muy intenso y no darle el balón al rival”.

Es más, añadió que pese que se sabe que los tricolores tienen lo suyo, deben “más enfocados en lo que somos nosotros como equipo”.

Además, sostuvo que “el rival tiene aspectos similares a nuestro estilo de juego”, y que por tal motivo, no deben entregar “el protagonismo al rival, no cederles el balón, siendo un equipo muy intenso y siguiendo la misma línea del partido anterior”. Para eso, dijo, tienen que estar aplicados. “Debemos estar concentrados para no brindarle esos espacios donde el rival nos puede complicar. Iremos a plantear nuestra idea de juego y lo primordial es traernos los tres puntos”.

Eso si, aclaró que el juego del equipo de Gustavo Costas, implica que “te pueden hacer mucho daño si uno le cede metros en la cancha, por eso tenemos que ser un equipo corto, porque con espacios te puede dar muchos dolores de cabeza”.

BUENA COMUNICACIÓN

Desde el punto de vista personal, siente que se ha adaptado bien al grupo que dirige Mariano Soso, y que eso permite una buena comunicación dentro del campo de juego.

En los primeros 90 minutos del campeonato, se vio aspectos interesantes como movimientos mecanizados y también buen entendimiento en el campo de juego. En ese sentido, Barceló manifestó que “creo que, a pesar de tener un equipo joven en edad, se nota madurez. En el arco tenemos a Alexis, en defensa Juan como Fausto, en la mitad de la cancha la experiencia del Tucu, después está Facu Castro y Ubilla, que han tenido un gran recorrido. Entonces, eso a la hora de plantear la idea y llevarla adelante en los partidos es muy importante”.

A su vez, manifestó que “la idea del entrenador es muy clara, nos hemos venido acomodando muy bien, lógicamente somos un equipo en construcción y siempre hay cosas que mejorar, pero creo que se va por buen camino”.

Finalmente, el delantero expresó que en estas primeras semanas en Rancagua, “me encontró con un plantel, en la parte humana, sumamente positiva, que está para sumar y para construir este año que tenemos por delante”.

https://www.elrancaguino.cl/2022/02/11/los-titulares-en-ohiggins-y-palestino/

Así se jugará la fecha 2

Viernes 11, 18.00 horas: Palestino vs O’Higgins.

Viernes 11, 20.30 horas: Everton vs Coquimbo Unido.

Sábado 12, 18.00 horas: Huachipato vs Audax Italiano.

Sábado 12, 20.30 horas: Universidad de Chile vs Antofagasta.

Domingo 13, 18.00 horas: La Serena, vs Colo-Colo.

Domingo 13, 20.30 horas: Universidad Católica vs Unión Española.

Lunes 14, 18.00 horas: Ñublense vs Unión La Calera.

Lunes 14, 20.30 horas: Cobresal vs Curicó Unido.

