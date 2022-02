Este viernes, en el estadio municipal de La Cisterna, O’Higgins no pudo sumar frente a Palestino, cuadro que le dio un duro golpe, pues lo dominó y pudo perfectamente ampliar el marcador.

El solitario gol de Andrés Vilches, en los 30’, fue la estacada que le significó la primera derrota del torneo para la celeste.

Eso si, en el segundo lapso Mariano Soso metió mano a su equipo, pero no logró igualar, ya que el dueño de casa no cambió su libreto.

A la postre, una derrota dura que deja en evidencia que el “Capo” sigue siendo un equipo en construcción, y que el próximo viernes en El Teniente frente a Huachipato tendrá que mejorar muchísimo para volver a la victoria.