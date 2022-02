El asistente social René Soto Inostroza, quien trabaja en Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis de Rancagua, obtuvo el primer lugar del concurso de cuentos al que convocó el Ministerio de Desarrollo Social en 2020, llamado Historial de Calle. Así, fue galardonado por su creación, que tituló Catedral y que compitió en la categoría de Historias del Alma.

René Soto, quien publicó bajo el seudónimo Fernando Reyes Sayés, trabaja diez años con personas en situación de calle y actualmente es coordinador de la Residencia La Santa Cruz de Rancagua, programa ejecutado por Fundación Caritas Rancagua con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y que recibe a personas en situación de calle que están en proceso de reinserción.

Cuenta que en primera instancia no hubo mucho interés por parte de los usuarios frente a esta invitación a escribir para el concurso, por lo cual pensó plantearlo como un desafío: ‘escribamos todos, ustedes escriben y yo escribo’, para incentivarlos, pero aún así, algunos pese a haber hecho su cuento decidieron no enviarlo. “Yo envíe el mío bajo un seudónimo. Era el único cuento con seudónimo y nadie sabía de quién era, hasta que un día mi jefa me pregunta ¿tú sabes quién será esta persona?”, relata entre risas.

Cabe señalar que los distintos cuentos participantes en este concurso dieron origen al libro “Historias de Calle”.

Escribir este cuento para René Soto significó retomar una antigua afición a la escritura que por un tiempo había dejado olvidada, y que hoy le permitió visibilizar a las personas en situación de calle. Una situación que dice que en estos diez años ha ido cambiando: “antes veíamos personas adultas con problema de consumo de alcohol, hoy son jóvenes expulsados de sus casas y con consumo de pasta base y otras drogas, con temas judiciales pendientes”, dice.

No obstante, asegura que el origen habitualmente es el mismo: “el rompimiento familiar, que es la causa final, porque tratamos al individuo, pero no a la familia para que ésta esté preparada para recibirlos”, dice.

“Frente a todo lo que hemos vivido me gustaría entregar dos mensajes que debemos tener presentes: uno, que nadie está libre de caer en situación de calle; y lo segundo, es que no debemos normalizar esta situación al punto de invisibilizarlos, porque les estamos quitando todos sus derechos”, aseveró René Soto.