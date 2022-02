Por: Gisella Abarca.

El próximo miércoles 2 de marzo es el inicio del año escolar 2022, fecha instruida por el Ministerio de Educación debido a lo fundamental que son las clases presenciales en el desarrollo académico y socioemocional, retomando con ello la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes.

En este contexto, el Ministro (s) de Educación, Jorge Poblete y el superintendente, Cristián O´Ryan, entregaron lineamientos normativos que regulan la exigencia de textos, útiles y uniformes escolares, junto con recomendar la reutilización de materiales “El llamado que hacemos a los establecimientos educacionales es a nuevamente solicitar lo justo y necesario en cuanto a los útiles escolares, con un claro llamado a la reutilización, considerando las dificultades de la pandemia y que este año estará marcado por la presencialidad obligatoria en las aulas”, señaló el Ministro (s) Poblete.

UNIFORMES, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

En relación con la adquisición de uniformes escolares, según lo que establece la normativa de la Superintendencia de Educación, su uso obligatorio o flexible es una decisión tomada entre el establecimiento, el Centro de Padres y el Consejo de Profesores, previa consulta al Centro de Alumnos y Comité de Seguridad, por lo que las normas sobre su uso deben estar claramente señaladas en el Reglamento Interno y si existe algún cambio de uniforme, el establecimiento deberá comunicarlo en marzo de cada año a la comunidad educativa.

Además, la normativa indica que “No se puede sancionar el incumplimiento del uso del uniforme con la prohibición de permanecer o ingresar al establecimiento educacional”, ya que el uniforme escolar agrega “no puede ser un obstáculo para que el alumno desarrolle sus actividades escolares y tampoco puede estar sometido a la calificación éste concepto”, en esta misma línea, el instructivo expone “No se puede exigir marcas o la adquisición en una tienda o proveedor específico”.

Respecto a solicitudes que los colegios realizan para la adquisición de útiles escolares, la normativa señala que ningún establecimiento educativo puede solicitar artículos de aseo y de oficina, y tampoco puede obligar o inducir la compra de determinadas marcas en empresas o locales comerciales específicos.

En cuanto a los textos escolares, el Ministerio de Educación entrega ejemplares a todos los establecimientos que reciben recursos del Estado. En tanto, para los colegios particulares pagados, en noviembre pasado la Superintendencia de Educación emitió una circular con recomendaciones para transparentar la toma de decisiones en la elección de los textos escolares e informen a las familias sobre el proceso de fundamentación de los textos para el año 2022.

3 DE MARZO COMIENZA EL AÑO ESCOLAR EN RANCAGUA

Así, a menos de un mes del inicio del año escolar en que cada uno de los establecimientos educacionales del país ya tiene planificado cómo será el próximo período académico.

En Rancagua según lo indicado por la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) los establecimientos educacionales municipales abren sus puertas el día jueves 3 de marzo de manera presencial para el 100% de los alumnos y “como Cormun estamos preparados para recibirlos tomando todos los resguardos para proteger la seguridad y salud de todos nuestros estudiantes”, indicaron desde la entidad municipal de la capital regional, agregando “Nos debemos en la obligación del cumplimiento de nuestra calidad de sostenedores educacionales y, como tal, tenemos que entregar la atención educativa a todos nuestros estudiantes, de acuerdo a lo que determine el Ministerio de Educación”.

En tanto, sobre la obligatoriedad del uso del uniforme indicaron que, no obstante, a la normativa de la Superintendencia de Educación “se les pedirá a directores de los establecimientos que instruyan a sus asistentes sociales que evalúen la condición económica de las familias y detecten tempranamente a los alumnos y alumnas que no tengan acceso a los uniformes. Cormun se hará cargo del costo y se los entregará a quienes lo necesiten”, expusieron desde la Corporación Municipal de Rancagua.

Vuelta gradual de uniforme en los colegios particulares subvencionados

Respecto al uso del uniforme, el representante de los colegios Particulares Subvencionados de O’Higgins, Manuel Calvo comentó que “La superintendencia ha dado un instructivo donde pide a los colegios que mantengan la flexibilidad respecto a los uniformes”, expuso, agregando que ese punto es “un tema que nos afecta desde otros puntos de vista, porque el uniforme aporta a otros factores en cuanto a orden y ayuda a las familias a quitarles un poco la carga, porque por lo general cuando los estudiantes no usan uniforme, empiezan a competir por la ropa y a veces hay familias que no tienen cómo competir, porque hay distintas realidades; por lo tanto, el uniforme hace un poco más práctico ese aspecto”, sostiene.

Calvo indicó que “lo importante es no obligar a las familias, eso es lo que pide la Superintendencia; sin embargo, entendiendo que es importante, vamos a tener una vuelta gradual del uniforme, pero siempre con flexibilidad y bajo las posibilidades que tengan los apoderados, porque entendemos que la situaciones económicas son muy dispares; por lo tanto, no podemos estar obligando a que compren un determinado uniforme en ningún caso, ni en ninguna parte en particular”, subrayó el representante de los colegios Particulares Subvencionados de O’Higgins.

Calvo que también es director del Colegio IRE de Rancagua, adelantó que como establecimiento educativo en diciembre enviaron un comunicado a las familias de la comunidad escolar indicando los pasos a seguir para marzo “indicamos que los alumnos podían asistir con jeans al colegio, pero con ciertas restricciones, por ejemplo, que fueran azules o negros, con la polera del colegio, que los polerones fueran azules o negros, zapatillas blancas o negras. Es una vuelta flexible, más lenta, pero necesaria porque creemos que es importante ir ordenando esos aspectos con esta vuelta presencial”, así en este establecimiento educativo trabajarán en asimilar el uniforme, pero dando la flexibilidad a cada familia para cumplir con los requerimientos del colegio en esta vuelta a clases 100% presencial, indicó.

En este tema de la vuelta a clases presencial Calvo agregó “las clases presenciales son irremplazables” y llamó a los apoderados a enviar a sus alumnos a los colegios, porque “las medidas que se toman en los colegios son las mismas en todos los establecimientos educacionales, porque esas las dicta el Ministerio (de Educación), hay un protocolo a seguir que no lo podemos saltar. Además, ir al colegio es mucho más seguro que ir a un centro comercial. El 0,4% de los contagios se han provocado en los colegios. En particular nosotros no tuvimos ninguno, el año pasado fue absolutamente seguro. Que la gente se sienta segura de mandar a los niños al colegio”, finalizó el representante de los colegios Particulares Subvencionados de O’Higgins.

Cabe destacar que en diciembre de 2021, el 98% de los establecimientos escolares del país finalizaron su año con clases presenciales, en que las comunidades escolares tuvieron un regreso gradual en las salas de clases.