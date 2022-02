Por: Patricio Miranda Humeres

Cada 13 de febrero se conmemora el Día Nacional de la Prensa, en una fecha que recuerda el inicio de la prensa escrita, con la publicación de la primera edición de La Aurora de Chile.

Hoy, luego de importantes episodios que han impactado al país, como el denominado Estallido Social, la crisis sanitaria o incluso el actual proceso de redacción de la Nueva Constitución, el papel que juega la prensa ha sido valorado por muchos, pero también puesto en tela de juicio.

Ya lo evidenciaban los reportes de Reuters, que mostraron que, entre 2017 y 2020, en Chile hubo “disminuciones sostenidas en la confianza en las noticias”. Y la baja fue dramática: 22 puntos porcentuales. El mismo informe planteó la situación como preocupante, dado que los medios de comunicación “pueden ayudar a los ciudadanos a mantenerse informados, motivar la participación e interés en la política y servir como guardianes contra los abusos de poder”.

Estos últimos puntos también son recogidos por la destacada periodista y académica, María Olivia Mönckeberg: “Creo que la importancia de los medios de comunicación, del periodismo y de los periodistas es fundamental en una sociedad. Si miramos lo que está ocurriendo en Chile, lo que ha pasado en el último tiempo y lo que tendrá que pasar, es más crucial que nunca”.

En esa línea, la profesora titular del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile plantea que algunas de las corrientes más críticas tienen un mensaje que “trata de disminuir el rol del periodismo y me parece que es un error garrafal, porque para que una sociedad funcione bien, sea realmente democrática, para que se puedan conversar los temas en profundidad y conocer las diferentes realidades que aquejan a las personas, el rol del periodismo y medios de comunicación lo veo central”.

Pero Mönckeberg, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2009 y es la autora de reconocidos libros de investigación periodística, también tiene claro que la crisis institucional que ha afectado a diversos estamentos en el país no le ha sido ajena a la prensa. “Es en ese contexto que, más que nunca, se requiere de un periodismo en profundidad, de medios de comunicación que den cuenta seriamente de lo que ocurre y den espacio a los debates, a que se pueda pensar seriamente en un proyecto país. Eso, para mi gusto, hace mucha falta”, postula.

“Estamos en un tiempo en el que insisto en la necesidad del buen periodismo, que tiene un rol sumamente necesario y no solo en lo político, sino también con las noticias falsas, por ejemplo, en los temas de salud, en las vacunas”, añade.

Dificultades, desafíos y visiones a futuro

Para Mönckeberg uno de los principales puntos que han afectado en la confianza de las personas hacia los medios de comunicación, tiene que ver con la falta de pluralidad y diversidad, tema central de uno de sus libros: ‘Los magnates de la prensa: concentración de los medios de comunicación en Chile’.

“La prensa escrita, tanto en el papel como en lo digital, ha estado en manos de un par de grupos y la televisión, que nació universitaria también se fue privatizando, comercializando y mercantilizando”, explica la periodista.

Y la labor desde allí, dice, no es simple: “Es un desafío muy grande, que no podemos abordar solo los periodistas. Es un desafío de la sociedad y, por cierto, del nuevo gobierno, del Parlamento, de Estado y, ojalá, que esto alcance a tener una mirada en la Convención Constitucional”.

Así, la profesional plantea que es necesario que el Estado se preocupe y fomente el pluralismo de los medios de comunicación, porque “no basta con lo que hay”.

La mirada de Mönckeberg es la de fomentar el crecimiento de los medios, pero no solo de los tradicionales o de alcance nacional, sino que también cooperativas de profesionales o espacios que se creen a partir de políticas de Estado “no desde el ángulo del control, sino que del apoyo al fomento, de que se puedan expresar diferentes voces y realidades” de las distintas localidades del país.

Por ello, para la exdirectora del ICEI los establecimientos de educación superior del Estado surgen como un potencial espacio para ese desarrollo. “Las universidades del Estado están hoy en todas las regiones, desde Arica a Magallanes.En Rancagua está una de las dos más nuevas, la Universidad de O’Higgins ¿Cómo no sería bonito que tuviera un medio o combinación con el diario? Entonces estas cosas son las que me imagino como desafíos. Se puede imaginar convenios entre las universidades y los medios regionales”, teoriza y adelanta una tarea clave: “Lo fundamental es que los periodistas sean muy buenos voceros y comunicadores de la propia realidad de lo que implica un medio de comunicación para la sociedad”.

La falta de espacios para el periodismo de investigación también es un punto que Mönckeberg cree es necesario resolver y potenciar.

¿Qué cree que ha pasado que no se ha intervenido ese escenario?

“Creo que, como en muchas otras cosas, no es solo una causa sino algo multifactorial. Soy de las que cree que la concentración de la propiedad de los medios ha sido determinante, porque ese panorama fue de mal en peor durante los últimos años. En Chile se fueron cerrando todas las revistas, absolutamente todas.

Y en regiones pasa lo mismo, El Mercurio se compró absolutamente todo y con los que no, tiene convenios de avisaje. Entonces dejaron de tener relevancia en la mayoría de las partes y quedaron subsistiendo apenas unos pocos diarios. Y eso es ya una cuestión que marca.

Entonces eso ocurre por un lado y luego están los esfuerzos más pequeños, donde los periodistas trabajan poniéndole mucho corazón y recibiendo poco reconocimiento profesional y sueldos, en los medios digitales, que tampoco han encontrado una línea estable en el tiempo, entonces se respira esa inestabilidad”.

Para Mönckeberg, la falta de reacción y comprensión de la importancia de los medios de comunicación en la sociedad ha derivado en que no se le haya dado la prioridad necesaria y pone como ejemplo el mal manejo de Televisión Nacional de Chile (TVN). “El sentido de lo público es que es del Estado, es de todos, no del gobierno de turno, no repartido por cuotas políticas su directorio, sino que se represente lo más que se pueda a la sociedad para que equipos profesionales, por cierto que con importantes departamentos de prensa, puedan trabajar eso. Y así me imagino lo que se pueda hacer a nivel de universidades públicas del Estado”, explica.

“Pero para eso se requiere que haya una conciencia social al respecto. Que en vez de gritar en contra de los periodistas, se vea bien cuáles son los problemas que está presentando la sociedad y por qué el rol de los periodistas es fundamental. Y a los periodistas, por su parte, las universidades que los forman tienen que preocuparse de que sean lo más amplios, con espíritu crítico. Algunos dicen que le andamos buscando la quinta pata al gato y sí, pero no a un gatito sensacionalista, sino que buscando la verdad, la veracidad y poniendo de manifiesto lo que está ocurriendo”, asevera la académica.

Pablo Silva, gobernador regional: “Sin duda el rol de la prensa local y regional es de suma importancia”

“Sin duda el rol de la prensa local y regional es de suma importancia para la región de O’Higgins. Una prensa independiente y que dice las cosas, que hace investigaciones y que permite relevar los temas de cada una de las comunas y, principalmente, de la región.

Quiero felicitar y reconocer la labor que hace la prensa regional e instarlos a seguir investigando, siendo independientes y colocando los temas relevantes de la región, las noticias del día a día, pero, sobre todo, los temas que importan e impactan negativa y positivamente a la zona.

Hay muchas cosas que informar en O’Higgins. Hay muchos problemas, pero también muchos logros de los cuales sentirnos orgullosos. Estos últimos días, por ejemplo, con los deportistas a nivel internacional y el primero del mundo en karate, pero también cosas negativas como el control del Covid o el manejo de las autoridades regionales.

Quiero felicitarlos nuevamente e instarlos a seguir trabajando por una prensa independiente y bien informada”.

Damaris Abarca, convencional del distrito 15: “En nuestras regiones se expresan muchos elementos que urge dar a conocer”

“Me parece que ninguna persona que crea en la democracia puede desconocer el rol de la prensa en esta, particularmente por ser la instancia que va conectando a distintos actores de la sociedad en la discusión pública. Es por la prensa que nos enteramos de las discusiones que se dan en la política, es la prensa la que muchas veces fiscaliza a quienes ejercen cargos públicos y creo que eso sí o sí es un aporte para la vida en sociedad”, afirma la también coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente.

“Evidentemente hay cosas que se deben mejorar y por lo tanto hay desafíos claros para la prensa nacional. En primer lugar, está la falta de pluralismo en los medios y eso se combate dando financiamientos a proyectos editoriales alejados de la concentración de medios de prensa que hoy existen. Esa concentración tiene dos efectos, a mi criterio nocivos, para los medios de comunicación: el primero es que muchas veces se ve sobrerrepresentada cierta visión de mundo en la prensa y, en segundo lugar, que esa concentración de medios muchas veces deja de lado el desarrollo de prensa local o regional. En nuestras regiones, sobre todo las que tienen alto índice de ruralidad, se expresan muchos elementos que urge dar a conocer y, en mi ideal de medios de comunicación, nos deberíamos hacer cargo de también dar a conocer esas historias”.

Esteban Valenzuela Van-Treek, periodista y próximo Ministro de Agricultura: “La prensa es un factor clave para resguardar la democracia”

“Entrego todo el reconocimiento a la prensa, que en su pluralidad es el factor, junto con el Parlamento electo y el Poder Judicial, clave en la historia de la humanidad para resguardar la democracia y buscar sistemas políticos decentes, donde se pueda hacer críticas, se sepa la verdad de los asuntos públicos y no exista cooptación, autoritarismo y corrupción mayor.

Mi reconocimiento histórico a la prensa y no solo por ese rol de control del poder, porque publicar es compartir y nos permite compartir no solo las tragedias, sino también lo hermoso de la vida, nuestras culturas, nuestra identidad, nuestra memoria, nuestros ancestros y nuestras alegrías en distintos planos, culturales, deportivos, etc.

Vamos por la libertad de expresión y por cortes que reconozcan eso.

Es fundamental la libertad de expresión y también la responsabilidad de los medios cuando se equivocan. Una prensa libre, pluralista y no cooptada es fundamental para nuestra democracia. Es esencial para la prensa contribuir a la crítica y la confianza ciudadana.

Siempre ha habido tres elementos que se han convertido en los promotores de los procesos democráticos: los movimientos sociales rurales; la judicatura; y la prensa, que develó los escándalos de financiamiento ilegal de la política que permitieron mejoras sustanciales, los escándalos de las pensiones abultadas y los privilegios de unos pocos del sistema uniformado que generó discusión y puso en agenda la reforma previsional. La prensa es esencial para eso.

Y destaco una tercera cosa, además de la libre expresión y de ayudar a la verdad y confianza institucional, también es muy importante el rol de pluralizar los actores. Los canales nacionales tienen una convergencia programática enorme y las prensas regionales y locales son los que permiten que los actores territoriales también tengan su esfera pública y espacio de expresión y por eso nosotros también desde el Minagri vamos a tener especial cuidado en favorecer los medios terroriales”.