Como parte del trabajo conjunto que está realizando con la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Codelco División El Teniente anunció la entrega para la comunidad de O’Higgins de 35 mil test de antígenos, técnica reconocida por la autoridad sanitaria como medida rápida para detectar contagios por Covid-19.

La estrategia, que permite a las personas tener resultados en 20 minutos y que evita que se saturen los servicios de salud, se inició con la habilitación de un centro de testeo en el Estadio El Teniente, donde ya funcionaba un vacunatorio, y se amplió el viernes 11 de febrero a otro centro instalado en el Liceo de Machalí.

“Somos parte de la comunidad”

El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco, Germán Sandoval, destacó el trabajo coordinado de la División con la autoridad sanitaria desde el inicio de la pandemia. “Partimos en el Estadio El Teniente con un hospital de campaña, luego aportamos con equipamiento para instalar el segundo laboratorio PCR de la región, que permitió en su momento y a través de Fusat doblar la capacidad de testeo; luego habilitamos en este recinto un vacunatorio y ahora estos puntos de testeo que son clave para descongestionar la red de salud”.

“Estamos insertos en la región y somos parte de la comunidad porque acá también están las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras. Hay una relación directa y frente al interés de las autoridades de la salud y la situación compleja de la pandemia, entregaremos 35 mil test de antígenos para aplicar en distintas comunas”.

“Trabajo coordinado”

Juan Carlos Abud, alcalde de Machalí, explicó los beneficios de esta iniciativa para los vecinos y vecinas. “Agradecemos el trabajo de Codelco en esta coordinación que hemos realizado para generar este centro de antígenos. Con el alza de contagios, los puntos de testeo que teníamos no estaban dando abasto y, con el apoyo de El Teniente, habilitamos el Liceo de Machalí, lo que ha permitido descongestionar los centros de salud familiar”.

Para Rosa Madrid, jefa de epidemiología de la Seremi de Salud de O’Higgins, el apoyo de Codelco División El Teniente “es fundamental para la región porque ha permitido que ninguna comuna se quede sin acceso a los test de antígenos y también potenciar puntos clave, como el estadio en Rancagua y este en Machalí, que facilita la accesibilidad a la comunidad”.

La autoridad sanitaria detalló que “el objetivo es que las personas no se trasladen a los servicios de urgencia, tanto municipales como hospitalarios, porque están destinados para quienes tienen emergencias médicas profundas y no solamente para un testeo a alguien que, por ejemplo, no tiene síntomas, pero que necesita saber su resultado”, agregó.

TESTIMONIOS

“Te da tranquilidad”

Ximena Aguilera, vecina:

“Encuentro que es estupendo, frente a todos los contagios que hay y que en otros lados tienes que pagar. Tenemos un resultado rápido, lo encontré muy bueno y espero que mucha gente se venga a testear por motivos de seguridad”.

Sebastián Aldunate, vecino:

“Encuentro que es bueno porque el PCR en sí demora cuatro días y esto te da una tranquilidad 20 minutos después, para saber si seguimos sanos o debemos tomar todas las medidas de cuidado y aislamiento”.