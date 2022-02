Por: Fernando Ávila F.

Se trata de una investigación que se viene realizando desde el año 2021 luego de que Codelco fuera víctima del robo de cobre. Tras este hecho comenzaron una serie de indagatorias que aún no culminan, pero que este lunes tuvo un nuevo capítulo en la comuna de Paine, donde en un domicilio particular la Policía de Investigaciones incautó cerca de 4 toneladas de cobre perteneciente a empresas de telecomunicaciones de la región de O’Higgins.

Esta investigación comenzó hace un par de meses, cuando tras un robo a Codelco, se estableció que el cobre tenía como destino San Bernardo, y luego el puerto de San Antonio, cobre que era exportado entremedio de chatarra con destino a países como Malasia, sin embargo, las investigaciones continuaron llegando este lunes hasta la comuna de Paine.

Fue así como este martes la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Regional informaron de la recuperación de 3 mil 800 kilos de cable de cobre robado a diversas empresas de telecomunicaciones y distribución de electricidad, procedimiento asociado al Foco Investigativo “Robo de Cobre” de la Fiscalía O’Higgins e investigado por la BIRO Mostazal.

El Fiscal, Carlos Fuentes, aseguró que la región de O’Higgins en el país es una de las más afectadas por el delito de robo de cable de cobre, de telefonía, eléctrico e internet, e incluso perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Es por ello que adujo que se trata de un trabajo que se viene realizando desde hace dos años, entre la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

En el procedimiento, realizado en Paine, los hechos tienen su génesis en el mes de octubre del año 2021, cuando se logra captar y luego detener a dos choferes que conducían dos camiones cargados con cobre robado a Codelco. Tras ello se logra conocer cuál era destino del mineral. Fue así como se conoció que iba hacia una empresa de la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, específicamente de propiedad de un ciudadano indio.

Al llegar al lugar, se encuentran cable de cobre de propiedad de EFE, de la empresa Movistar, de la Compañía General de Electricidad e incluso cable de Enel. Además se logró recuperar cable robado en otras regiones del país, mientras que el cable de cobre robado en la línea férrea, en su totalidad pertenecía a la Región de O’Higgins.

El Fiscal recordó que el 2 de febrero del presente año, producto de un robo del que fue víctima CGE, el 90 por ciento de la población de Coya-Pangal quedó sin suministro eléctrico, sumado a robos ocurridos el 2020 y 2021 que afectaron a empresas como Movistar y VTR, donde paños completos quedaron sin servicio de internet, telefonía y televisión, lo que implica semanas de trabajo para poder reponer los servicios.

Tras el procedimiento realizado en San Bernardo (año 2021), los funcionarios policiales llegan hasta el puerto de San Antonio, donde se logra interceptar dos conteiner con cobre robado que estaba listo para ser exportados con destino a Asia. Las investigaciones continuaron y fue así como este lunes se llegó a Paine donde recuperan casi 4 toneladas y no se descarta que existan más empresas y sujetos involucrados, faltando aclarar la arista de la exportación, trabajando con policías de Asia, ya que se tiene conocimiento que mucho de este cobre robado ha llegado a sectores como Malasia.

Cabe señalar que la empresa de San Bernardo, donde se encontró gran cantidad de cobre el año 2021, sigue operando y, está siendo fiscalizado de manera constante. No ha habido nuevo material ilícito, pero se estudia si se va a accionar en contra de la persona jurídica de esta empresa. En cuanto al procedimiento del lunes último en Paine, el dueño del lugar, no contaba con patentes y permisos, ya que se trataba de un domicilio particular, así como no se encontraba en la región, pero está identificado y será formalizado.