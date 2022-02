Un grave hecho delictual quedó al descubierto la mañana de este martes en la comuna de Rancagua. Según lo dado a conocer por el Director de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Rancagua, Fred Gayoso, con amargura sostuvo que a eso de las 05:00 de la madrugada recibió un llamado de guardias del lugar y el coordinador de piscina, quienes le informaron que por cuarta vez desconocidos realizan actos delictuales en el sector de piscina del Complejo Patricio Mekis.

Los antisociales realizaron daños en diferentes sectores, incluso defecaron en el sector de enfermaría, sacaron insumos, los llevaron hacia el sector de piscina, así como también ensuciaron el agua.

En el sector de los baños rompieron todo los artefactos, además de romper matrices de varones y damas, sumado a la rotura de cañerías. “Yo no creo que no es un hecho delictual, conceptualmente, es un hecho de sabotaje, sabotear un poco la gestión, la gestión deportiva, Saben muy bien que la piscina es un imán para los niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores. Nosotros acá tenemos clases de natación desde la 9 de la mañana”, dijo Gayoso.

Agregó que además se realizan diferentes clases de gimnasia, llegando al lugar clubes deportivos de alta competencia, más el público en general, por lo que calificó que el hecho va en directo desmedro de la comunidad rancagüina.

No descartó que exista una concertación para cometer una acción de este tipo y, para definitivamente parar la piscina. Hasta el momento no hay antecedentes concretos de quienes son los responsables del ilícito, sin embargo, la guardia que logró divisar algo indicó que fueron tres a cuatro los individuos hombres adultos, quienes rompieron las paredes del perímetro, rompieron las paredes de la piscina, sosteniendo Gayoso que no hubo robo y, que el objetivo fue destruir, inspeccionando lugares específicos donde poder hacer más daño.

Es personal de la Policía de Investigaciones quienes la mañana de este martes llegaron al lugar para iniciar los peritajes correspondientes. En cuanto al funcionamiento del lugar, Gayoso adujo que el alcalde instruyó que se repare de forma rápida los baños y enfermaría. La piscina debe ser vaciada y sanitizada, por lo que estima que estará en funcionamiento en no menos de siete días.