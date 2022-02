“Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos.”

Cantares 8.7

Las aguas representan los diversos problemas y dificultades que atravesamos en nuestra relación, todo amor es probado por las aguas de la escasez, las pequeñas diferencias, la enfermedad, las relaciones humanas, las situaciones domésticas, el carácter, la personalidad y sobre todo la prueba del tiempo.

El amor debe alimentar día tras día, así como se riega una planta, como se aviva un fuego, los pequeños detalles, las palabras bonitas, los actos de sacrificio, todos los días debemos alimentar el lenguaje del amor para tener esa pasión y ese fuego siempre vivo.

Cuando dejamos de alimentar ese fuego, es muy probable que el amor se afecte y comience a debilitarse a apagarse, si dejamos de atender en forma especial a nuestros amados o amadas, vamos a atravesar tiempos difíciles, el amor puede menguar, pero nunca debe apagarse.

No espere solo un 14 de febrero para mostrar gestos de amor hacia su amado o amada usted debe hacerlo todos los días, tal como regamos a diario una planta para que no se marchite, así se debe regar a diario el amor, con dedicación y cuidado para que este, permanezca siempre vivo y no se marchite.

Tenga este consejo presente: “Amor también se escribe se Escribe con P”

Porque para amar se debe poseer PACIENCIA en los momentos en que el mismo amor le pone a prueba. El verdadero amor se escribe con “P”, porque para olvidar un mal recuerdo debe de existir PERDÓN antes que el odio entre a aquellos que se aman. Amor se escribe con “P” … porque para obtener lo que deseas, debes de PERSEVERAR hasta alcanzar lo que te has propuesto.

El sincero amor se escribe con “P”… porque la PACIENCIA, el PERDÓN y la PERSEVERANCIA son ingredientes necesarios para que un amor perdure. Porque amor es también…. una PALABRA dicha a tiempo… Es el PERMITIRSE volver a confiar… Es PERMANECER en silencio escuchando al otro… Es esa PASIÓN, que nos llena de estrellitas los ojos al pronunciar el nombre del que amamos.

El amor se escribe con “P”… Porque son esas PEQUEÑAS cosas que nos unen al ser amado día tras día.

La palabra de Dios nos dice

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser;” 1 Corintios 13:4-8

Recuerde: Existen la Fe, la Esperanza y el Amor, pero la más grande y la más importante de ellas es el Amor.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.