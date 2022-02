Llevamos dos años de pandemia y pese a que el virus parece ser el mismo, no parece lo mismo como se ha manifestado ni menos como se enfrenta el número de casos.

No es baladí decir esto hoy cuando estamos ante los peores números de contagios de estos años, con miles de nuevos casos a diario y una positividad cercana al 40% en nuestra región, es decir 4 de cada 6 exámenes que se realizan dan positivo.

Cuando comenzó la pandemia se decía que positividades sobre el 10% eran indicativos de cuarentena, y hoy vemos no solo una mucho más alta positividad, sino que una gran dificultad en poder acceder a tomarse un examen, no solo por el significativo atraso que reconocen las autoridades en el procesamiento de las muestras, sino por la falta de stock para responder a la demanda. Por eso que en la práctica la búsqueda activa de casos no existe, el “priorizar” a quienes poseen síntomas o hospitalizados deja precisamente de ser una búsqueda, ya que no se está buscando los casos para aislarlos sino se espera simplemente que los casos lleguen a las redes de salud y si reciben una confirmación tardía hace que el aislamiento sea ineficaz, más cuando no existe licencia ni trazabilidad para los casos estrechos. Si las propias autoridades regionales reconocen que este escenario era proyectable ¿porque no se hicieron antes las gestiones para que el laboratorio de la UOH estuviese operativo? En septiembre era justificable su baja por los números del momento, pero no hoy.

Al mismo tiempo la alta positividad, recordando que nos decían las autoridades de salud hace un año cuando se justificaban extensas cuarentenas, es un indicativo de que existen muchos más casos no pesquisados. Pero el foco hoy parece no estar en este número, da la sensación que poco importa la cantidad de casos nuevos y no se realizan grandes esfuerzos para aislar todos los casos. El problema es la cantidad de camas, de personas que requieran hospitalización, cuyo número aumenta día a día pero no sabemos a ciencia cierta cuando este número sea crítico, ya que pese a haberlo preguntado en varias ocasiones desde el Servicio de Salud no han señalado cual es la oferta total de camas criticas de nuestra región, ni tampoco la de camas medias que son las más demandadas ante esta variante omicrom. Sabemos que es un número dinámico, que se realizan grandes esfuerzos por sumar camas, pero una idea aproximada permitiría a la población poder tomar real conciencia de la gravedad o no de la situación que se vive, más aún cuando estamos todos cansados y nos resistimos a mantener restricciones que ya parecen ser lamentablemente normales. Es que el repetir números sin dar contexto y simplemente leer cifras no fue eficiente comunicacionalmente hablando al comenzar la pandemia y menos lo es hoy.

En este sentido parece nos resuenan las palabras dichas por el Gobernador Regional Pablo Silva que “da la sensación que están dejando que nos contagiemos todos”, palabras que según ha trascendido no han recibido autorización de Santiago para ser respondidas por nuestras autoridades locales. Es lo bueno de tener un gobernador regional electo, que puede y debe decir lo que el intendente no podía.

Luis Fernando González V.

Sub Director