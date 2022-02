Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

Como un gran profesional, pionero en medicina intensiva en el Hospital Regional de Rancagua, respetuoso, sabio y con una gran calidad humana. Así recuerdan quienes lo conocieron al doctor Eugenio Fuenzalida Labarca, quien falleció este miércoles a sus 81 años.

Y es que Fuenzalida no solo fue el primer intensivista del Hospital Regional de Rancagua, al que ingresó a trabajar en 1970 y en el que se desempeñó por 36 años de forma ininterrumpida, sino que también fue el impulsor y creador de la UCI del recinto.

Ello lo llevó a compartir y formar a varios otros trabajadores de la salud, quienes lo recuerdan con cariño. “Era un gran profesional el doctor, una gran persona, muy sabio y conocedor. Tenía una forma muy tranquila, conciliadora, muy controlado, como los grandes sabios”, señala la enfermera Ema Ibarra.

“Llegué como alumna a trabajar en la UCI un verano y él era el jefe. Luego de que me recibí volví a trabajar ahí y por muchos años él fue mi jefe. Cuando una llega nueva tiene esa idea de que va a ser difícil, pero estando él, una se sentía segura porque él sabía todo lo que había que hacer y si yo no lo sabía, él me lo enseñaba y ayudaba. Para mí fue un mentor que me enseñó, además, la tolerancia, la paciencia y la resiliencia”, recuerda Ibarra.

Esa gratitud es la que muchos pacientes y colegas manifestaron en las redes sociales del Colegio Médico, donde se sumaron a las condolencias por el fallecimiento de Fuenzalida. “Gran médico”, “profesional de excelencia con mucha vocación de servicio”, “un gran guía” que profesó “la humanización de la atención” en la Unidad de Cuidados Intensivos, y “un excelente doctor y aún mejor persona” son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Su colega y amigo Enrique Dintrans coincide en varios de los adjetivos anteriores. Se conocieron en la universidad, se titularon al mismo tiempo y luego ambos desarrollaron sus carreras en el Hospital Regional de Rancagua.

“Fuera de su excelente calidad técnica y profesional, que era el intensivista más preparado en Rancagua, destaco su calidad como persona. Era extraordinariamente bueno, muy afable, siempre trataba de mediar cuando había conflictos. Y siempre muy humilde, dispuesto a enseñar”, asevera el profesional de la salud.

Pero además de la medicina, el doctor Fuenzalida también tenía otras pasiones. En 2020 publicó un libro que llevó por título ‘El lado oculto del cambio climático y el calentamiento global: una catástrofe a corto plazo’. “Siempre fue muy respetuoso del medioambiente, tenía una afición con el tema”, cuenta Dintrans.

Las matemáticas y la geometría también eran sus áreas de interés. “Le fascinaban. Cuando le tocaba esperar entre un paciente y otro en su consulta, se ponía a dibujar y resolver problemas. Incluso después de jubilado patentó algunas soluciones a algunos problemas. No podría decir cuáles, pero él me lo comentó”, dice su amigo y colega.

Ema Ibarra, por su parte, cuenta que Fuenzalida era metódico, preocupado y con un gran compromiso con los pacientes. Por eso, siempre estaba en el hospital antes de que iniciara su turno. “Llegaba muy temprano, a las 7:30 ya estaba viendo cómo habían amanecido los pacientes y recibiendo el turno del residente”, asegura la enfermera.

Al pésame se sumó también el Colegio Médico de O’Higgins, órgano que en 2015 entregó un reconocimiento a Fuenzalida por “su trayectoria profesional y destacada calidad humana”.

“La Directiva de Colegio Médico O’Higgins, envía sus más sentidas condolencias por esta irreparable pérdida a la familia, amigos, compañeros de estudio, de trabajo y a quienes alguna vez tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él”, señalaron en un escrito. “Su recuerdo permanecerá presente por todo el legado que deja tanto en el ámbito profesional como de relaciones interpersonales”.

En una íntima ceremonia, el médico fue despedido el jueves por su familia, mientras algunas personas esperaban afuera del lugar donde estaba siendo velado para acompañar el cortejo que lo llevó hasta el Parque Jardín Las Flores.