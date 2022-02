Dr. Fernando Soto Pinto

Especialista Broncopulmonar

Cuando se escucha a diario versiones diversas sobre el curso de la pandemia en Chile, que van de las miradas extremadamente optimistas ( incluyendo a aquellos que plantean abandonar toda restricción o aquellos que pronostican el fin de la pandemia ) a las mas pesimistas, parece necesario y útil abordar la cuestión con datos documentados que permitan “filtrar” las interpretaciones personales en la elaboración de la respuesta.

Así mirada, la respuesta exacta a la pregunta formulada puede derivarse de los siguientes datos:

La pandemia ha contagiado, oficialmente y de acuerdo a las PCR ó Antígenos positivos, un total de mas de 2,5 millones de personas en Chile, un 13,8% de la población total. Se estima sin embargo que se habrían contagiado en total alrededor de 5,2 millones, tomando como referencias para esta estimación que han fallecido 51.597 personas al 10 de febrero de 2022 y la letalidad de la enfermedad es un 1% en promedio.Respecto a los fallecidos, 51.597 personas en total desde el inicio de la pandemia al 10 de febrero 2022, 40.464 de las cuales han contado con PCR positivo, ubican a Chile en el lugar 25 de 223 países afectados por la pandemia. Es decir, Chile está en el 11% de los países con mayor mortalidad. Solo durante el 2022 han fallecido 1.403 personas al 10 de febrero 2022.

La ocupación de camas, ya sea UTI/UCI u otras, ha presentado 3 ondas: en el 2020, a mediados del 2021 y la tercera actualmente en un ascenso sostenido. A diferencia de las primeras 2 oleadas, aunque la mayor ocupación actual en camas UTI/UCI sigue liderada por mayores de 70 años, se observa una preocupante alza en todos los grupos de edad, incluyendo a los menores de 15 años e incluso en los menores de 5 años, superior en número a la observada en las dos primeras oleadas, que hace plantear que el efecto protector de la vacuna es débil y que niños y jóvenes no son inmunes.

En la Región del Libertador, 2.168 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia, con 47 fallecidas durante el 2022 al 10 de febrero. Tenemos actualmente una positividad diaria superior al 30% ( hasta 38% incluso ) con un R o tasa de reproducción/contagio de 1,25 y con casi 6.000 casos activos al 16 de febrero 2022 ( 5997 ).

La vacunación, exitosa del punto de vista porcentual, abarcó sobre el 95% de la población objetivo en su primera fase, en su mayor parte utilizando una vacuna con virus vivo atenuado ( Sinovac ). Sabemos sin embargo que las variantes Delta y luego Omicron requieren vacunas con tecnología RNA mensajero como Pfizer ó Moderna, y la proporción de vacunados actuales con estas no llega al 50% del total de la población objetivo. Si bien la vacunación es la estrategia final para pensar en poner fin a una pandemia, requiere altos porcentajes de vacunación y con las vacunas adecuadas, de manera que pese al esfuerzo que se ha hecho debemos rápidamente revacunar a la población con vacunas más eficientes, tanto para reducir el contagio como para evitar complicaciones y muertes.

El efecto social y económico de la pandemia ha sido tremendo, y ha obligado a utilizar las reservas del país y echar mano más encima a los ahorros previsionales de las personas. Sin embargo, no se logró coordinar la entrega de ayudas con la necesaria restricción de la circulación de manera de haber hecho más efectivas las cuarentenas, permitiendo a las personas permanecer recluídas en sus casa pero con condiciones de vida aseguradas.

La información o comunicación de riesgo, ha sido desde el inicio errática y poco clara. Hasta el día de hoy, y pese a la contundente evidencia, no se dice con claridad que el virus se contagia por aerosoles y no por las manos o superficies, y se sigue poniendo énfasis en lavado de manos y uso de alcohol gel ( útiles como medidas de higiene pero de muy pobre rendimiento en bajar los contagios ) en lugar de indicar con fuerza que debemos usar mascarillas de calidad, herméticas y de tipo N95, KN95 ó FFP2 , y no de tela e idealmente no quirúrgicas, evitando los espacios cerrados sobre todo sin mascarilla. No haber sido claros en señalar lo anterior explica en gran medida la persistencia del contagio.

Tampoco hay énfasis ni estrategias implementadas para la adecuada ventilación de espacios cerrados, integrando además el uso de monitores de CO2 en colegios, instituciones o empresas.

La evidencia indica que aunque esta tercera ( o cuarta según algunos ) oleada disminuya su intensidad, la persistente presencia del virus continuará afectando a las personas. No solo provocando enfermedad, ausentismo laboral y deterioro económico, sino ocupando los recursos hospitalarios mas caros como las camas de UTI/UCI en desmedro de la resolución de las demás patologías, que han aumentado dramáticamente sus tiempos de espera, sino generando muertes y secuelas en un porcentaje relevante de los afectados por el virus, lo que se conoce hoy como Long Covid ó Covid prolongado.

Al día 16 de febrero de 2022 en la Región hay 149 personas hospitalizadas por Covid 19, la mayoría en camas de UTI/UCI, y una alta proporción intubadas y conectadas a ventilación mecánica, lo que confirma que la variante Omicron no es tan leve como se ha dicho. Además, se repiten a diario casos de personas con indicación de hospitalizarse que no lo hacen. Queda la duda si es por un problema de criterios médicos o bien porque realmente no hay cupos. Si fuese así, ¿existe la Red Integrada? El informe diario indica mas de 200 camas de UCI disponibles cada día…

Así, solo cabe esperar, si no hay cambios en la conducción sanitaria y política de la pandemia, que el 2022 continuemos afectados por esta enfermedad que llegó para quedarse. ¿Estamos bien o estamos mal?