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Sobrevolar Pichilemu ya no es un sueño tan inalcanzable.

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Muchas personas que llegan a Pichilemu, ven sobrevolar a gran cantidad de aeronaves, para muchos un sueño inalcanzable de poder conocer el balneario desde las alturas. Sin embargo, esto puede cambiar, ya que actualmente se están desarrollando vuelos demostrativos que despegan del aeródromo de Pichilemu.

Según informa el Departamento de Turismo del Municipio de Pichilemu, los vuelos demostrativos son cada fin de semana desde las 11:00 am hasta las 14.00 horas y de las 15:00 hasta las 20:00 horas. No se necesita reservación, solo llegar al aeródromo y hacer la fila durante los horarios antes señalados. Los vuelos tienen una duración de 15 minutos aproximadamente e incluyen un sobrevuelo hasta Punta de Lobos, pasando por encima de los morros donde la nave se da una vuelta para una larga curva arriba de la playa principal de Pichilemu preparándose para el aterrizaje  de frente a los Morros de Punta de Lobos.

El vuelo tiene un valor de 60 mil pesos por vuelo de hasta 3 personas (pueden combinar grupos para llenar la avioneta y mantener el costo por persona más bajo si están solos o solo dos). Hay que recalcar que el Club Aéreo de Pichilemu es una organización sin fines de lucro que tiene el aeródromo de Pichilemu en comodato del municipio.

Muy importante  destacar  los jóvenes pilotos Pablo y Francisco, quienes hacen la tarea de pilotar las avionetas de forma voluntaria, porque de esta manera suman horas de vuelo para poder pasar sus exámenes de certificación para naves mayores. Para mayor información, contactar al correo del club contacto@clubaereopichilemu.cl.

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