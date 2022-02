Hernán Bazán, trabajó por muchos años en el Diario El Rancagüino, comenzando como repartidor hasta terminar realizando labores administrativas y financieras, pero el medio de comunicación no solo fue el sustento laboral de la vida de este hombre, sino que también fue el lugar donde encontró el amor de su vida.

“Nos casamos en la Catedral de Rancagua el 9 de febrero del 1971, nos conocimos por medio de la señorita María que trabajaba en el Rancagüino. ¿Te acuerdas quien nos presentó? Me dijo Bazán el otro día, y se respondió él mismo: La Marita”, relató Estela Reyes Trujillo, al recordar el momento en que se conocieron.

Hernán y Estela, son una de esas parejas que ya se ven poco, solo les basto una mirada furtiva y la “cita en el cine del día domingo”, para saber que juntos construirían una bella familia con dos hijos, Cristian Marcelo y María Paz, y tres nietos.

Estela cuenta que en esa salida se “engancharon” y siguieron el romance hasta que terminó en matrimonio. Sobre su relación actual Estela detalla, “yo he sido feliz, no me importa el encierro porque soy de casa, pero el rabea porque le gusta salir al jardín, pero acá estamos juntos y felices”.

El 9 de febrero fue un día muy especial, día de su unión civil y religiosa, el mismo día, “cuando yo le digo a mi mamá que nos vamos a casar el 9 de febrero por el civil y de ahí nos íbamos a Constitución, ella me respondió que? usted no se va de aquí si no se casa por la iglesia. Entonces corrí a contarle a él (Hernán) y el mismo consiguió con los sacerdotes que nos casaran el mismo día por la iglesia”.

Ambos hacen recuerdos, con un balance positivo a su trayectoria de más de 50 años juntos, entre los recuerdos que más repetidamente vuelve a sus conversaciones son los veraneos en Iloca , donde junto a cuñados, primos, sobrinos y hermanos disfrutaban de las vacaciones en familia, “quisiéramos volver a ir” señalaron. “Donde él se encargaba muy temprano de comprar el pan amasado recién hecho para el desayuno”.

A través de esta nota, destacamos a nuestro querido compañero de trabajo del Diario El Rancagüino, su historia de amor acompañada de la perseverancia, esfuerzo y paciencia junto a su compañera de ruta, y su entorno familiar que han construido.