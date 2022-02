Por estos días hemos entregado diversas informaciones sobre la vuelta a clases de nuestros hijos e hijas, especialmente en el contexto de pandemia que aún vivimos. Sin embargo, olvidamos tocar un punto sumamente importante. Se trata de la contingencia que se comenzará a vivir en las calles.

Muchas de las vías más importantes de Rancagua sufren aún por culpa de la sobrepoblación vehicular en las horas peak, ya sea en las entradas a la ciudad. Una de ellas es la avenida San Juan de Machalí, por cuya vía el desplazamiento se hace eterno por las mañanas y por las tardes. Taco que no se ha visto enfrentado desde hace dos años a una vuelta de clases completamente presencial, materia de otra columna es debatir la pertinencia de esta “normalidad” sin tomar en cuenta aforos o la altísima tasa de contagios que presenta el omicrom.

En lo que estrictamente a tacos se refiere, la unión de Avenida República de Chile con el sector de La Sanchina para descongestionar el flujo vehicular enfrentara su primera prueba de fuego. Faltan otras respuestas a esta gran congestión causada por un crecimiento no siempre armónico de Machalí, pero que no signifiquen colapsar barrios de Rancagua que no tienen la culpa de esta sobredosis vehicular.

Al mismo tiempo existe un taco a lo mejor aún más complejo, pero que al no contar con vecinos organizados se hace poco visible, nos referimos al taco entre el sector poniente y el centro de Rancagua o la llegada a la capital regional desde comunas aledañas tanto por las rutal h-10 o h-30.

Nuestro llamado en primer lugar es aconsejar a nuestros lectores a tener primero mucha paciencia, y luego a programarse desde muy temprano, con el fin de salir con anticipación de sus casas ya sea si utiliza vehículo propio o movilización colectiva. ¡Bienvenida realidad!

Luis Fernando González V

Sub Director