Por: Camila González Villarroel

Es innegable que el Padel es el deporte de moda. Desde el año pasado que existe un boom en torno a la figura de la actividad física, la que combina el tenis con las clásicas paletas de playa. Lo fácil de sus reglas y de practicarlo ha hecho que la comunidad se interese en saber más al respecto, incluso desplazando los clásicos futbolitos de tarde. Mauricio Rodríguez es el representante legal de Olivar Padel, un emprendimiento familiar que ha visto sus dividendos, lo que también repercute en la experiencia que entregan a sus visitantes en el club, el que ya cuenta con canchas techadas, siendo los únicos de la región con dicha infraestructura.

Al consultar a Rodríguez acerca de la idea y cómo surgió, el también periodista comentó que “es una idea que surgió hace un poco menos de un año, visualizando un poco el impacto que estaba teniendo el padel en Rancagua y en Chile. A raíz de esto, decidimos a nivel familiar hacer un proyecto para la comuna de Olivar, un poquito más alejado de las otras canchas, buscando entregarle a la familia de la comuna y sus alrededores una propuesta deportiva y recreativa distinta. Desde ahí, surge la idea y considerando que hay un deporte bastante emergente y que sentíamos que en Olivar era un espacio interesante para poder ofrecer esta experiencia”

En cuanto a la infraestructura de Olivar Padel, todo el espacio que tienen acondicionado para el público y la recepción de este ante el proyecto, el representante puntualizó: “En el mes de julio se abre de forma oficialmente el club, que hoy cuenta con tres canchas de padel, dos de las cuales están techadas y somos las únicas con techo de la zona. La verdad es que la recepción de la gente de Olivar ha sido muy buena, mucho mejor de lo que nosotros proyectábamos; tenemos una alta ocupación asique estamos muy contentos y entusiasmados porque el deporte sigue creciendo y entregando nuevos jugadores”

Un detalle no menor, es la organización de torneos en los diferentes clubes que imparten el deporte en la región, situación que no cambia con el emprendimiento de la familia Rodríguez. Sobre esto, Mauricio señaló lo siguiente: “En cuanto a los torneos, son varios los clubes que organizan los propios y prontamente entre varios vamos a sacar un circuito regional donde se va a participar de manera conjunta. Nosotros ahora, precisamente, estamos con un campeonato en curso que comenzó el día miércoles con un total de 116 partidos y participan 80 parejas, principalmente de Olivar y Rancagua, pero también vienen desde Santiago y la séptima región”. Si te sentiste atraído por la idea, pero tienes tus dudas con respecto a la actualidad del país, en torno a la crisis sanitaria que vivimos, desde el recinto están consientes del “contexto sanitario en el que nos encontramos, es por eso que hemos sido muy rigurosos e insistentes en que se cumpla todo el protocolo de salud, asique estamos con total confianza de invitar a la familia, a los niños, al publico en general”

Lo que muchos deben preguntarse, luego de conversar acerca de este deporte, es qué tan fácil o difícil es, o qué necesito para poder practicarlo y estas dudas las respondió uno de los encargados del espacio: “El padel es un deporte muy fácil de jugar, no necesitas tener experiencia previa en otro deporte. Es una especie de paleta de playa más avanzada, para decirlo de manera más simple. Se juega con una pelota parecida a la de tenis y es un comienzo es muy muy fácil, lo que ha hecho que mucha gente pueda animarse a jugarlo. Otro pro de este deporte es que se juega en cancha de pasto sintético, por lo que, desde el punto de vista más físico, no es de alto impacto, por lo que la gente que tiene problemas en un tobillo o la rodilla no tiene mayores inconvenientes”.

Finalmente, Mauricio Rodríguez, realizó un llamado para quienes quieran conocer más acerca del Padel: “Me gustaría poder invitarlos a conocer el Padel, a que puedan disfrutar este deporte y entenderlo un poquito más. En el campeonato que vamos a estar jugando hasta el domingo vamos a tener distintos servicios de alimentación, una exhibición antes de las finales, entonces hay un súper buen ambiente para conocer más de este deporte y de la competencia”.