Por: Camila González Villarroel

Foto: Héctor Vargas

Tal como comentó Mariano Soso en la conferencia de prensa del día miércoles, O’Higgins ha tenido una larga semana para preparar el duelo de este lunes ante Universidad de Chile en condición de visitante.

Hoy conversó con la prensa Fabián Hormazábal, un jugador que se ha vuelto titular indiscutido en los esquemas de los técnicos en el último año, lo que habla de su progresión como jugador. El lateral de 25 años analizó el importante partido de los celestes y comentó cómo se ha sentido en lo personal en este esquema establecido por Mariano Soso: “Las claves grupales son el estar concentrado los 90’ que dura el partido, estar con los rivales descolgados cuando nos toque atacar y tratar de ser contundente en el arco rival. Ahora, desde mi posición, debo estar concentrado los noventa minutos porque ellos tienen unos delanteros que te pueden inventar una jugada -como pasó el otro día en el partido con Ñublense- y de la nada te generan dos penales, entonces hay que tener cuidado con esos dos delanteros que tienen y son muy picantes, como se dice”.

En cuanto a los trabajos que se han llevado a cabo durante la última semana, Hormazábal puntualizó que “hemos tenido una semana de trabajo larga que nos permite ya ir corrigiendo algunos de nuestros errores y ya preparando lo que viene para el partido con la “u”. Estamos muy ilusionados con lo que podemos hacer en ese partido, hemos ido trabajando, corrigiendo algunas cosas y esperamos poder llegar de la mejor manera para hacer un buen partido”.

Sumado a lo anterior, el oriundo de la comuna de Machalí destacó que debido a la distancia de los partidos, han sido capaces de visualizar de mejor forma sus fortalezas y debilidades: “Siempre hablamos que somos un equipo en construcción, que vamos construyendo de a poco, día a día y partido a partido. Creo que un equipo a medida que van pasando los partidos, sigue construyéndose porque siempre va a haber algo por mejorar y eso hará más grande al equipo. En lo personal, me he sentido muy bien, pero con cosas por mejorar. Siempre estoy aprendiendo y trato de reflejarlo en los partidos; hay veces que sale bien y otras mal, pero siempre trato de esforzarme y dar el máximo”.

Sobre Universidad de Chile, su próximo contendor, el dirigido de Soso fue claro: “Es un rival complicado y se le mira con el respeto que se merece, pero nosotros vamos a ir a imponer nuestro juego, vamos a ir a tratar de hacerle daño con nuestro plan de juego y como dije anteriormente, concentrados los 90’ que dura el partido y cercano a las marcas. El margen de error de tiene que ser mínimo y tratar de convertir las oportunidades que tengamos, debemos ser muy efectivos en ese ámbito”.

Finalmente, el lateral celeste tuvo tiempo para la autocrítica y al ser preguntado sobre la posición en la que está desempeñándose, añadió que “me he sentido bastante cómodo, es algo que me acomoda el venir de más atrás porque en lo físico me da. La temporada pasada me sirvió para adquirir experiencia en la posición, ir mejorando ciertas cosas. Obviamente siempre hay más por mejorar, pero cada vez me voy sintiendo mejor y espero seguir creciendo en la posición o en la que me toque”.