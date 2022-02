Por: Zdenka Astudillo

Directora ejecutiva de Sistema B Chile

De acuerdo al Ministerio de Economía, durante el 2021 se crearon 198 mil nuevas empresas, lo que representa un 24,9% más que lo registrado el 2020. En enero, fueron 12 mil las nuevas compañías creadas, 13% más que en diciembre, pero 10% menos al compararlo con el acumulado de 12 meses.

Y es que la pandemia obligó a muchos a repensar la forma de generar ingresos económicos, pues en su peor momento, la crisis sanitaria significó la pérdida de alrededor de 2 millones de puestos de trabajo. De esta manera, muchas de estas nuevas empresas corresponden a emprendimientos, el camino escogido por muchas personas para sortear las dificultades económicas de su hogar.

Y aquí es importante destacar otra característica que muchas veces los números no reflejan y que es una tendencia que se viene dando hace algunos años. Muchas de estas nuevas iniciativas nacen con la intención de desarrollar negocios de triple impacto. Es decir, no sólo son negocios con los que se pretende generar ingresos, si no que también responden al anhelo de hacerlo con un cambio de switch, donde también importa cómo se trabaja y se obtienen resultados, cuidando el contexto social y medio ambiental.

Esta nueva camada de emprendedores es capaz de ver más allá del corto plazo, tienen una mirada panorámica de lo que el sistema económico necesita para diversificarse y seguir creciendo, sin que esto ponga en riesgo la calidad de vida de los colaboradores y con una amplia responsabilidad con el medio ambiente, procurando protegerlo y, en algunos casos, generando ideas que permitan reutilizar los desechos, que durante décadas se han convertido en una pesadilla para el bienestar del planeta.

Apoyar a los emprendedores es de suma importancia, pues son un pilar fundamental para diversificar la economía y se convierten en fuente de empleo e ingresos en momentos difíciles. Pero también se requiere poner atención al tipo de empresas que estamos apoyando y dar un refuerzo adicional a quienes quieren sumarse al triple impacto, pues son negocios que, a la larga, nos benefician a todas las personas y al planeta.

Los consumidores también agradecen el aumento de este tipo de compañías y las cifras así lo respaldan. Durante el 2021 Mercadolibre desarrolló un estudio de tendencia de consumo online de impacto positivo en Latinoamérica, que consideró un listado de 33 mil productos caracterizados por promover la reducción de impacto ambiental o que generan beneficios sociales y ambientales. Entre abril de 2020 y mayo de 2021 se registró un aumento de 104% en la compra de estos productos, cifra que supera el crecimiento de usuarios de la plataforma, que aumentó en un 39%.

Hay diversas iniciativas que, actualmente, buscan apoyar este tipo de empresas o emprendimientos, y de esta misma forma se requiere apoyo adicional por parte del Estado, ya que el respaldo dirigido a negocios con estas características podría levantarse como una consigna respecto del país que queremos construir.