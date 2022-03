Por: Camila González Villarroel

Cada vez está más cerca el cambio de mando y por ende, se están realizando los últimos nombramientos de cargos en todo el país. Esta mañana, el presidente electo, Gabriel Boric, entregó la lista de quienes fueron designados como delegados presidenciales, en un cargo que fue implementando durante el 2021.

En la región de O’Higgins quien tendrá dicho título será Fabio López Aguilera (PPD), quien es titulado en Ciencias Políticas y Administrativas, contando además con un Magíster en docencia universitaria. López, se ha desempeñado como administrador municipal de la Municipalidad de Rengo y en otros cargos directivos ligados al área de la salud, como lo son el Servicio de Salud de O’Higgins donde tuvo un rol más visible como director(s) al comienzo de la pandemia y el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez, de la comuna de Rengo. Con antelación, el designado también ocupó cargos administrativos en los municipios de Codegua y Coltauco.

En el comunicado de prensa donde se informaba de estos nombramientos, además el futuro gobierno señalaba que los delegados tendrán como principal desafío el “impulsar el mandato popular de desarrollar el programa a nivel regional, promoviendo la descentralización que ha recibido el gobierno y colaborar estrechamente con los gobernadores y gobernadoras regionales en ejercicio”.

Conversamos con el recién nombrado delegado presidencial, quien comentó que el nombramiento lo tomó por sorpresa, pero que asume el desafío con la mayor de las energías: “Primero que nada quiero agradecer la confianza depositada por el presidente Gabriel Boric. La verdad es que fue una llamada inesperada, porque yo sabía que mi nombre podía andar circulando, pero realmente, me tomó de sorpresa la llamada realizada por la futura ministra del interior, Izkia Siches. La realidad es que me encuentro muy contento y honrado con esta designación”

Al ser consultado por cuáles podrían ser las directrices de su cargo, López comentó que “los lineamientos los vamos a tener de forma posterior y hay reuniones programadas. Por lo pronto, tenemos la misión de trabajar codo a codo con el gobernador regional, lo que es un punto muy importante, ya que debe ser un trabajo mancomunado el que se haga en conjunto con dicha autoridad de la región”.

Al consultar en su sector por la designación de Fabio López, fue el actual diputado Raúl Soto, quien entregó sus impresiones con respecto a la nueva autoridad regional: «Fabio López es un excelente profesional, con un curriculum de primer nivel en la administración pública y buenas redes y manejo político. Fue director del hospital de Rengo en el segundo gobierno de la ex presidenta Bachelet, ha ocupado distintos cargos, todos ellos por alta dirección publica y mérito propio y creo que será una gran contribución para el buen desarrollo del nuevo gobierno en la región de O’Higgins”. Sumado a esto, el parlamentario puntualizó que “mas allá de sus cualidades profesionales y políticas es también un gran ser humano y no me cabe duda que tendrá un gran desempeño y sus capacidades le permitirán trabajar con amplitud y mantener una buena relación en el tiempo con los actores políticos de la región, alcaldes, parlamentarios y dirigentes, no tengo duda de eso».

Por otra parte, el actual gobernador regional, Pablo Silva(PS), entregó una declaración pública con respecto a la elección de López, con quién deberá trabajar por la región de O’Higgins. En su escrito, Silva añade: “Valoro que, con una debida antelación, el presidente Gabriel Boric Font haya designado este cargo a nivel regional, con la finalidad de iniciar, desde ya, el traspaso de funciones con miras a la implementación del proceso de regionalización que cuenta con el firme respaldo del futuro presidente de la República”

Pese a las palabras de buena crianza por parte del gobernador, también aprovechó la instancia para señalar algo que lo mantiene incómodo: “Como Gobierno Regional le deseamos mucho éxito en su gestión y esperamos que sea solo por los primeros meses del nuevo Gobierno, atendiendo el compromiso firmado por el presidente Boric con la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile, de eliminar esta figura administrativa, que va en contra de la independencia y el desarrollo regional. No obstante, debo reconocer que no fui consultado para su nombramiento, solo fui informado al respecto”.

Pablo Silva, dejó las puertas abiertas para un trabajo en conjunto en pro de la comunidad: “A pesar de ello, desde el Gobierno Regional tendremos las puertas abiertas para el diálogo y el trabajo en conjunto, con la finalidad de que el Gobierno del presidente Boric tenga éxito, para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad de O´Higgins”.

Finalmente, Ricardo Guzmán, que es el actual delegado presidencial, mediante su cuenta de twitter envió el siguiente mensaje al designado por Boric: “Desde #Pichilemu tomamos contacto con el designado @DPROhiggins Fabio López, a quien felicitamos y nos pusimos a disposición para realizar un traspaso fluido y transparente por el bien de la Región de O’Higgins”.