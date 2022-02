Por: Ricardo Obando / Foto: Nico Carrasco.

Torneo corto, por grupos y con una liguilla final. Así se jugará la Tercera División A 2022 donde, este año, habrá tres equipos de la región de O’Higgins quienes, además, se enfrentarán entre sí.

A diferencia de la temporada anterior, donde Rancagua Sur y Deportes Rengo no se midieron producto que uno quedó ubicado en la zona centro y el otro en el sur, durante el futuro torneo se verán las caras, lo mismo con el recién descendido, Colchagua CD, cuadro que volverá a jugar en esta categoría después de ocho años en el profesionalismo.

La semana pasada, en la sede del organismo dependiente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, se realizó el sorteo del torneo que arrancará el fin de semana del 30 de abril y donde, también, quedó establecido su formato.

Al respecto, desde Sazie manifestaron que los 16 elencos que confirmaron presencia fueron divididos en grupos norte y sur, con ocho participantes cada uno. En esa primera ronda jugarán todos contra todos y los dos primeros de cada zona avanzarán a la liguilla final, donde deberán afrontar seis partidos más para premiar con el ascenso a Segunda División al campeón y subcampeón. En tanto, respecto al descenso a Tercera B, el último de cada grupo caerá directamente a la división menor.

CLÁSICOS EN LA REGIÓN

Atractivo será el certamen para el fútbol regional. En la primera ronda habrá cruces en Rancagua, Rengo y San Fernando, con las respectivas localías de los conjuntos.

Es más, el primer “clásico” se vivirá de inmediato, en el inicio de la competencia. En Rancagua, los “Sureños” recibirán a los “Oro y Cielo”, elencos que para esta temporada estrenarán a nuevos directores técnicos. Nelson Fuentes por los rancagüinos y Boris Leiva por los renguinos.

Mientras que, el 29 de mayo, el elenco rojinegro recibirá a Colchagua en la capital regional, cuadro del que poco se sabe, pero que sí está preparando la serie mayor que tuvo en el Fútbol Joven 2021 para afrontar el retorno a Tercera. Y, a la semana siguiente, en San Fernando, los de la Herradura se medirán contra Rengo (5 de junio).

En tanto, para la segunda rueda, dichos encuentros quedaron establecidos para el 19 de junio, 17 y 24 de julio.

LA FECHA INICIAL

Junto con la realización del sorteo de los grupos, se determinó los partidos a disputar en la primera fecha tanto en la zona norte como en la zona sur.

Así las cosas, el 30 de abril se disputarán los dueños entre: Quintero Unido vs Municipal Santiago; Unión Compañías vs Municipal Mejillones; Provincial Ovalle vs Municipal Salamanca; Deportes Colina vs La Pintana Unida; Lota Schwager vs Provincial Ranco; Colchagua vs Provincial Osorno; Linares vs Colegio Quillón; Rancagua Sur vs Deportes Rengo.

La primera rueda para los tres o’higginianos

30 de abril

Colchagua vs Provincial Osorno

Rancagua Sur vs Deportes Rengo.

8 de mayo

Provincial Ranco vs Deportes Rengo.

Colegio Quillón vs Rancagua Sur.

Lota Schwager vs Colchagua.

15 de mayo

Colchagua vs Provincial Ranco.

Rancagua Sur vs Provincial Osorno.

Deportes Rengo vs Colegio Quillón.

22 de mayo

Provincial Osorno vs Deportes Rengo.

Lota Schwager vs Rancagua Sur.

Colchagua vs Deportes Linares.

29 de mayo

Rancagua Sur vs Colchagua.

Deportes Rengo vs Lota Schwager.

5 de junio

Colchagua vs Deportes Rengo.

Deportes Linares vs Rancagua Sur.

12 de junio

Rancagua Sur vs Provincial Ranco.

Deportes Rengo vs Deportes Linares.

Colegio Quillón vs Colchagua.