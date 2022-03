En estos días el después de 2 años volveremos tener una presencialidad total en los colegios, con algo bastante más parecido a la normalidad considerando la situación previa a la pandemia. Aunque esto sabemos que esto no es cierto, ya que la pandemia no ha terminado y no hace muchos días hablábamos de los record de contagios, de las altas positividades.

Pero con la vuelta de la presencialidad retornaran los tacos, hace 2 años que no nos vemos enfrentados a esta situación, y los tacos no son solo entre Rancagua y Machali; sino también en la carretera 5 sur entre Olivar y Rancagua, la ruta H-30, Río Loco, la ruta h-10, la Alameda y otros tantos puntos sobre los cuales poco o nada la seremia de Transportes ha dicho, da la impresión de poca preparación de la cartera para esta vuelta a clases, también se entiende si el 11 de marzo en apenas 1 semana y algo habrá cambio de autoridades. Aunque aún no sabemos quienes serán los seremis. Como siempre los únicos que al parecer han planificado y estarán en la calle desde temprano regulando transito son Carabineros. Una discusión distinta es si debiese haber una especie de policía local encargada del trafico y dejar a Carabineros en labores preventivas y de combate de la delincuencia.

Con todo esperemos que sea un año escolar normal, que las noticias sean los campeonatos y las pruebas y no que tengamos que volver a clases hibridas por un rebrote pandémico. Eso no quiere decir que no debiese existir algún grado mayor de flexibilidad y permitirse las clases telemáticas en algunos casos, no solo por la pandemia sino también para privilegiar la asistencia a clases en cientos de casos particulares que a veces no permiten que un alumno se acerque a su establecimiento pero que no implique el que pierda clases, la pandemia demostró que esto es posible.

Luis Fernando González V

Sub Director.