Desde el comienzo de la pandemia que no se vivía una situación como esta, hace prácticamente dos años que los niños no volvían a clases presenciales en su totalidad, por lo que el éxodo masivo desde sus casas hacía colegios y lugares de trabajo de sus padres no había producido un problema de congestión tan importante como se espera el próximo lunes 7 de marzo en diferentes arterias de la conurbación Rancagua-Machalí.

Al ser consultado el departamento de comunicaciones de la Seremía de Transportes por alguna información al respecto, se limitaron a comentar que “se realizará el monitoreo con una muestra más real con el comportamiento del eje de San Juan”, el que en voces de los mismos, se destacó que ya no cuenta con la misma infraestructura previa a la pandemia, como por ejemplo, la apertura del tránsito por la calle República de Chile, el acceso directo desde Las Rosas a Rancagua y la regulación con semáforo de Santa Teresa.

Por su parte, el municipio de Rancagua recalcó que quienes se hacen cargo de todo lo que tenga que ver con el manejo vial es la Seremi de Transportes, por lo que ellos no cuentan con algún trabajo o labor de mitigación en esta área.

Quienes si se competen en el tema, es la fuerza policial, quienes han trabajado en conjunto con el Hans González, máxima autoridad vial en la región, tal como lo indicó el Coronel Patricio Tirado. En torno a la reunión organizada, la autoridad de carabineros comentó que “nosotros el día lunes nos reunimos con la UCT y con el seremi de Transportes para ver todo esto, en comparación con años anteriores, las rutas principales, etc. El día lunes ya tuvimos un aumento de un 22% de vehículos. Estamos esperando ver que pasará el día miércoles porque ya viene un 70% de los colegios y el día lunes ya tendremos el 100% en clases”

Sumado a lo anterior y al tráfico que han visto debido al retorno a las aulas, el coronel señaló: “Los primeros colegios retornaron el lunes, tenemos otros el día miércoles y el fuerte de todo es el próximo lunes, porque hay unos colegios municipalizados que entran el lunes. Además de esto, empieza la parte laboral porque no es solo colegio, sino que también el retorno de vacaciones”. De forma adicional y también ligado al tema, Tirado añadió que “el lunes empezamos con el fuerte del flujo vehicular, ya sea en Machalí como en Rancagua, principalmente, porque hay mucha gente que vive en Machalí pero se desplaza a Rancagua a dejar a sus hijos al colegio o viceversa”

En torno a cuáles podrían ser diferentes puntos de congestión, Patricio Tirado fue claro: “En Machalí, está la Carretera del Cobre, donde se están construyendo las dobles vías. Ahí, hay que tener paciencia y cuidado porque hay unas calzadas que son desvíos de tránsito de modo momentáneo. Otro punto importante es la Av. San Juan dónde se encuentran los dos colegios más grandes. Por su parte, en Rancagua, está la calle Millán, lo que es la calle Ibieta, Cachapoal con Bulnes y el cruce de Av. Kennedy con Circunvalación”. Para entregar tranquilidad a la población, de igual manera el comandante puntualizó que “nosotros tenemos plan de mitigación en algunos puntos, tratando de no interferir con los semáforos, pero sí para poder agilizar. En eso, están enfocados nuestros servicios”.

Finalmente, Tirado hace un llamado a la población para que el trabajo sea en conjunto y todos se vean beneficiados: “Nosotros hacemos un llamado a la comunidad a levantarse más temprano, a estudiar las rutas que van a hacer, a no dejar mal estacionados los vehículos por que todo esto va a influir en el tránsito y en los flujos que van a existir. Es importante hacer este llamado a los padres y conductores a respetar afuera de los colegios dónde pueden estacionarse