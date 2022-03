Hay muchos motivos para sentirse sin fuerza, uno de ellos, ajeno a la situación que nos rodea y descartando causas emocionales o físicas es nuestra poca fe.

Cuando Pablo decía “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” demostraba tener una fortaleza grande digna de ejemplo. Si bien aquí está hablando que tenía que contentarse con el problema de la escasez, sin embargo, también nos muestra la confianza que tenía en nuestro Señor Jesucristo como el Dios proveedor.

Generalmente nos sentimos débiles cuando no podemos afrontar una situación y sentimos que nuestras fuerzas se han degastado sin poder superar el obstáculo.

El apóstol Pablo comentaba su experiencia y decía: “Por eso el Señor me dio una dolencia: un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya tres veces al Señor que me quite esa dolencia. Pero el Señor me dijo: «bástate mi gracia, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti». Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil, es cuando en realidad soy fuerte.” 2 Corintios 12:7-10

En este versículo se aclara que la fortaleza que Pablo tenía para soportar todo lo que le pasó provenía de Dios, al considerarse débil. Por lo tanto, es en nuestra debilidad que el poder de Dios se hace manifiesto. Pablo era una persona con mucha fortaleza y esta provenía de Dios, por esta razón el apóstol decía:

«Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» (Fil.4:13)

Si ponemos nuestra debilidad en las manos de Dios; si confiamos en El considerándonos débiles Él nos hará fuerte, por lo tanto, no nos sentiremos más débiles porque seremos fuertes en Dios y usted al igual que el apóstol San Pablo podrá decir “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Tenga usted presente que sin Dios nada podemos hacer.

Pídale a Dios que le quite toda debilidad y le haga fuerte en El, el desafío es: “Esfuérzate y se valiente”, ten fe en Dios y no miedo, aunque que este todo mal a tu alrededor o dentro de ti, Dios quiere darte su fortaleza, considérate débil y él te hará fuerte. Jesucristo es su única esperanza acérquese a Él con fe.

La Palabra de Dios nos dice:

“pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán sus alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” Isaías. 40:31

Pastor : Alejandro H. Cabrera C.