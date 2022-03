Por: Fernando Ávila Figueroa.

Este jueves se realizó en San Fernando la formalización de cinco imputados, cuatro hombres y una mujer, por la responsabilidad que les cabría en el robo a la tienda Movistar ubicada en calle Chacabuco de la capital de Colchagua. Los detenidos robaron alrededor de cien aparatos avaluados en 30 millones de pesos, portando armas de fuego.

Tras el asalto, se habrían dado a la fuga, pero logran ser detenidos e identificados como P.A.E.G, de 27 años, J.S.G.R, de 33 años, A.A.S.A, de 18 años, J.A.G.R, de 27 años; todos con antecedentes policiales y, la mujer B.A.L.C de años 22 años sin antecedentes.

Previo al inicio de la formalización la Defensora Penal Pública Carolina Alvarado, quien representaba a cuatro de los imputados y, el abogado particular, Alejandro Alegría, solicitaron a la Jueza, María Teresa Rodríguez, la prohibición de que se revelaran las identidades de los imputados así como la exhibición de sus rostros en los medios de comunicación social, esto mientras dure la investigación, situación que fue aceptada por la Jueza Rodríguez.

Según el Fiscal, Alberto González, los cinco acusados se trasladaron desde Santiago a bordo de dos automóviles, uno con encargo por robo, llegan hasta la sucursal de Movistar de San Fernando, ubicada en calle Chacabuco. Dos de ellos ingresan portando armas de fuego, amenazan a una vendedora y al guardia, tras ello ingresan a una bodega sustrayendo aparatos telefónicos, escapan del lugar en un auto marca Kia Cerato, momentos en el que carabineros realiza una persecución. Tras un par de cuadras se bajan y huyen en distintas direcciones, arrojando gorros y sombreros, arma a fogueo, dejando dos cartuchos sin percutir al interior del automóvil.

El vehículo en el que se transportaban fue robado el 28 de febrero del año 2022 en Quilicura y, según el fiscal, constituyen los delitos de robo con intimidación, receptación de vehículo, porte de arma de fuego, porte de municiones, porte de arma de fuego ilegal en calidad de autores e ilícitos consumados, (revolver Taurus y la mujer pistola a fogueo), por lo que pidió la prisión preventiva por ser su libertad peligrosa para la seguridad de la sociedad.

Según informe de la PDI y documentos que mostró el fiscal, los sujetos en dos automóviles llegaron desde a Región Metroplitana lo que quedó registrado en los pórticos de la Autopista Ruta del Maipo y, Autopista Central. Al interior de uno de los vehículos se encontró un inhibidor de señal lo que explicaría que en algunos pórticos no quedara registrado el paso.

Luego de cometido el robo, el guardia del local logra tomar una fotografía del vehículo en el que huyen y la patente, lo que permite dar aviso a carabineros y ser detenidos a no más de 15 minutos de que cometieron el atraco. Los sujetos llegaron hasta un pasaje sin salida y al intentar huir, impactan un vehículo de carabineros.

Según lo expuesto, se trata de una banda criminal estructurada con roles específicos que se dedica al robo de sucursales de telefonía. Es así como desde hace dos a tres meses existe el fenómeno de este tipo de robos en la región de O’Higgins, por lo que se investiga dicho fenómeno, investigación que deberá determinar si los imputados tienen participación en otros hechos de similares características, todos los imputados tienen domicilio en la Región Metropolitana.

Defensa desestima pruebas exhibidas

Tras lo expuesto por el Fiscal, la Defensora Penal Publica, Carolina Alvarado, a cargo de la defensa de cuatro de los imputados, pidió un receso para verificar sobre las vestimentas que portaban sus defendidos y las que describió el Fiscal. Fue así como se opuso a la prisión preventiva, desestimando la participación que sus representados habrían tenido en los hechos debido a que no era posible identificar en los videos expuestos de manera clara y fehaciente si quienes participan en los hechos son sus representados.

Agregaba que no se podía llegar a la conclusión que se trate de ellos, así como no se aprecian rasgos de rostros, al estar algunos de ellos caracterizados, incluso aduciendo que hay detenidos que tienen nula vinculación con el hecho. Puso en duda vestimentas, ya que al momento de ser detenidos, la mujer por ejemplo, se encontraba vistiendo otra ropa, diferente a la que se aprecia en un video que mostró el fiscal.

Además colocó en duda la operatividad de las armas, señalando que la pistola a fogueo quedaría al margen a ley de control de armas, por lo que ese requiere una opinión experta, así como no se acredita si quienes viajaban en los vehículos estaban realmente concertados para cometer el atraco.

Por su parte, el abogado particular de uno de los imputados, Alejandro Alegría, sostuvo que tampoco es posible acreditar la participación de su representado en los hechos y, no coinciden las vestimentas que se muestran en el video exhibido por el Fiscal al momento de la detención, así como no se aprecia en el video que ostente o manipule un arma de fuego, por lo que encontró débiles los antecedentes que lo vinculan en los tipos penales, encontrando incluso grave que se le atribuya al mismo tiempo los mismos delitos a cinco personas, rechazando la prisión preventiva.

Luego de escuchar los antecedentes, el Juzgado de Garantía de San Fernando decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los cinco imputados por los delitos de robo con intimidación, receptación de vehículo motorizado, porte de arma de fuego, porte de arma de fuego ilegal y porte de municiones, dando un plazo de investigación de 90 días.