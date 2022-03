Ayer la gran mayoría de los colegios volvieron a clases por primera vez en 2 años completamente presenciales, el lunes los establecimientos que faltan iniciarán su año escolar.

Más allá de vacunas o sistemas híbridos, de mayores o menores precauciones, es evidente que estamos en una era digital, donde la pandemia vino a acelerar muchos procesos de digitalización en una situación que en un principio fue sorpresiva, pero que demostró su eficacia.

Si bien nada puede sustituir a las clases precenciales, donde ciertamente el aprendizaje es de mayor calidad también es cierto que todo lo que se aprendió durante la pandemia en torno a como realizar una educación a distancia mejor, debería existir como alternativa permanente para tantas dificultades con que los estudiantes se pueden encontrar en un año, y así privilegiar su aprendizaje cuando la alternativa sea la ausencia.

Pero también es cierto que no es posible generalizar, cada colegio, cada comunidad responde a realidades diversas por lo que las respuestas a sus especiales necesidades no puede ser dictada desde Santiago, las respuestas deben ser dadas a nivel local. Ojala el así lo entienda el Estado y deja que esto ocurra, siempre con el objetivo último de asegurar no sólo una buena educación para nuestros niños, sino un gran grado de seguridad sanitaria para los menore y para los trabajadores de la educación.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director