Un duelo clave para sostenerse en la parte de la tabla de colocaciones tendrá O’Higgins el próximo domingo en el estadio El Teniente.

El conjunto rancagüino recibirá a un copero Audax Italiano, cuadro que el miércoles dijo adiós a la Libertadores tras quedar eliminado a manos de Estudiantes de La Plata.

Los celestes, en ese sentido, no se fían. Según comentó el DT Mariano Soso, “interpreto que es un partido de alta complejidad”, ya que como sostuvo, Audax “es un equipo que tiene una intensión muy clara en su juego”.

Es por eso que, recalcó, “intentaremos poder tener el control del balón. Sabemos que es un equipo que tiene muy buenas condiciones”, y que el rival “ha sido un equipo regular en cuanto a sus producciones. Pudo construir patrones de juego muy claros. El partido tiene su complejidad y estamos trabajando en función del mismo. Nosotros intentaremos, como en cada partido, imponer condiciones, pero siempre reparando en las características del oponente”.

Para este juego, el “Capo” tendrá la ausencia de Cristóbal Castillo por suspensión y desde ese punto de vista, Mariano Soso comentó que “más allá de las ausencias, estamos centrando nuestra tarea en lo colectivo y el plantel dispone de futbolistas que no están otorgando una muy buena competencia interna”.

Ahora bien, para gana el partido, la clave está –apuntó el DT- en “quitarle ese inicio de juego desde donde el rival pretende imponerse. Se sienten muy cómodos cuando uno le cede la iniciativa, pero nosotros no vamos a estar dispuestos a eso” y que “es importante interrumpir el circuito de gestación del rival, para que se vean incómodos y no puedan disponer del elemento desde donde organizan su juego”.

A GANAR

Por su parte, el defensor Brian Torrealba, manifestó este jueves que sobre el encuentro dominical y en el análisis de éste, “pudimos ver su forma de juego ante un rival que no es de nuestro fútbol, pero es un parámetro. Lautaro Palacios es un gran jugador, Estigarribia también. Pero nos enfocaremos en nosotros y trataremos de ganar durante esta semana”.

Así mismo, fue enfático en recalcar que no hay que quedarse con la idea de que Audax no anda bien en el torneo local. “Al no sumar allí es engañoso, a nosotros nos pasó la cuenta el año pasado, no jugábamos mal y no podíamos sumar. En la copa demostraron lo que juegan, son grandes jugadores y sabemos que va a ser difícil”.