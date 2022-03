El 3 de marzo se conmemoró esta fecha que tiene por objetivo concientizar sobre las acciones y medidas que se deben llevar a cabo para evitar los daños prevenibles del oído y la audición y, para sensibilizar a la población sobre la responsabilidad en su autocuidado.

La salud auditiva es la capacidad del ser humano para escuchar efectivamente, relacionada a la función de comunicar a través del lenguaje. Esta depende de las estructuras del oído y su funcionamiento, de la maduración del individuo y del ambiente sociocultural en el que se desenvuelve. Cuando una persona presenta problemas y/o dificultades para escuchar significa que puede estar presentando una hipoacusia.

Una de las posibles causas de esta enfermedad son las altas intensidades de ruido a la que nos exponemos hoy en día, las que pueden generar daño auditivo permanente e irreversible.

Los profesionales de la salud dedicados al área de audiología, entre ellos los fonoaudiólogos, tenemos un rol fundamental en la detección, exploración y tratamiento de esta condición. No obstante, la hipoacusia se puede prevenir tomando las siguientes medidas: evitando ruidos fuertes, por ejemplo, no ubicarse cerca de un parlante o equipo de amplificación; utilizando aparatos de protección auditiva al enfrentarse a ruidos molestos o música fuerte (fonos, tapones auditivos, entre otros); y, usando los aparatos de reproducción musical (mp3, mp4, Ipod, etc.) a un volumen de intensidad moderada (40-60 dB aproximadamente).

La invitación, es a cuidarse y evaluarse periódicamente con un fonoaudiólogo y así prevenir una posible patología que puede privar o limitar su desarrollo y calidad de vida.

Constanza Valenzuela Académica Escuela de Fonoaudiología Universidad de Las Américas