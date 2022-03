Por: Alejandra Sepúlveda Núñez

La Bioquímica de la Universidad Austral de Chile, doctora en ciencias mención ingeniería genética vegetal de la Universidad de Talca, con diplomados en innovación para el emprendimiento y en educación superior. Tesista de magister en gestión de gobierno de la Universidad Autónoma, Adriana Bastías se ha abierto espacio y pelea por la igualdad de género en un ámbito que por muchas décadas solo tuvo miradas para las investigaciones de los hombres.

Actualmente se desempeña como académica de la Universidad Autónoma de Chile. Es ex directora de la asociación redes chilenas de investigación, cofundadora y actual presidenta de la Asociación Red de Investigadoras, organización sin fines de lucro que se dedica a visibilizar a mujeres en la academia y dar cuenta las brechas de género existentes en esta área.

Sobre su visión a cerca de nuestra sociedad y el área científica muestra la dificultad que tiene las mujeres en dedicar sus vidas al ámbito científico, “Vivimos en una sociedad y machista y, la investigación y las ciencias no escapan a esta realidad. No somos una burbuja etérea. Las universidades se crearon por y para hombres, y pasaría mucho tiempo antes de que permitiesen a las mujeres ingresar a estas. Hay una cultura masculina que permeo por muchísimos años la academia y eso no es tan fácil de derribar de un día para otro. La pandemia ha aumentado las brechas existentes, que se observan en los proyectos adjudicados en estos años, por ejemplo. La salud mental y la sobrecarga de labores relacionadas a cuidado también son notorias y lo vimos en la encuesta que publicamos como Asociación Red de Investigadoras el año recién pasado. En general, las labores de cuidado de niñas, niños y adolescentes, pero también a adultas y adultos mayores recae en mujeres. Mientras no allá una mirada interseccional y una implementación de las políticas de género, este panorama probablemente se siga repitiendo”. Explicó Adriana, quien ha sido reconocida dos veces consecutivas (2019 y 2020) como una de las 100 mujeres líderes de Chile.

¿En el área de ciencia cuanto a avanzado la integración de las mujeres? Esto en materia de sueldos, investigaciones y empleo

Chile ha mantenido la brecha de género existente en cuanto a número de mujeres que se dedican a la investigación donde la tendencia muestra que las mujeres no superan el 34% de investigadores existentes en el país. Si bien siempre hay que reconocer el avance que hemos logrado de las primeras pioneras universitarias y las primeras científicas en investigadoras en el país.

Recientemente un estudio encargado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación muestra que existe una brecha de sueldo del 11% en desmedro de las investigadoras. Esta brecha aumenta al 16% en áreas STEM (por su acrónimo en inglés, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Además, se observó que las mujeres son evaluadas con menor puntaje en sus postulaciones a proyectos de investigación, lo que dificulta su acceso a financiamiento para realizar sus investigaciones, confirmándose lo visto en estudios internacionales. Otras barreras que dificultan la carrera son ejercer la maternidad sin corresponsabilidad, discriminación y temas de acoso sexual y laboral.

¿Qué le falta al país para poder disminuir el tema género en esta área?

En el área de las ciencias, si bien se género una política de género en el Ministerio de Ciencias, esta debe implementarse en forma adecuada en todos los instrumentos que emanen del Ministerio, en el papel no sirven. Pasar del diagnóstico a medidas concretas que aporten a la transversalización de la mirada de género como evaluación de curriculum ciego ( evaluar proyectos y cv sin nombre), medidas en pos de la corresponsabilidad, complementar la ley 21369 que previene y sanciona el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en educación superior, que debe implementarse este año en las instituciones, dejando de financiar proyectos de acosadores sexuales, proveer una educación no sexista, son algunos ejemplos.