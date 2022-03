Por: Alejandra Sepúlveda Núñez.

Carla Morales Maldonado, es Trabajadora Social, ex concejala de Santa Cruz durante 8 años, y Core de la Provincia de Colchagua 7 años. Ella fue la primera mujer Presidenta del Consejo Regional de O’Higgins elegida por sus pares durante 2 años. Además, es la encargada del estamento de mujeres de Renovación Nacional en la Región de O’Higgins

Sobre su paso por el Concejo Regional como presidenta del organismo y la llegada de las nuevas autoridades el 11 de marzo, la diputada electa por el distrito 16 señaló que “tuve la oportunidad de compartir con muchas mujeres dirigentes sociales, profesionales, mujeres que desarrollaban diferentes oficios tanto en la minería, agricultura, pymes , mujeres líderes en cada una de sus oficios o funciones , junto con mis colegas creamos por primera vez la Comisión Mujer , familia y equidad de género lo que nos llevó aprobar diferentes iniciativas que permitían más oportunidades y mejorar desarrollo laboral de las mujeres de nuestra región, siento una tremenda alegría de ver hoy que este 11 de Marzo será un consejo más equilibrado entre hombres y mujeres. En la mesa del consejo regional se toman grandes decisiones para el futuro de la región y claramente hemos avanzado, tenemos un tremendo potencial como Región en materia de agricultura, minería, agroindustria y turismo y en cada una de estas áreas hay mujeres que están por ejemplo generando empleo y trabajo a otras mujeres.

Aunque, a su opinión Carla, en el tema de reducción de brechas de género se ha avanzado, la ex Concejera Regional recalco que en la Región de O´Higgins hay mucho por avanzan en especial sobre la violencia que se ejercía hacía las mujeres “es triste ver como nuestra Región tiene un registro fatal de femicidios , tenemos una deuda como sociedad, han fallado las redes de apoyo , las instituciones, a pesar de todos los esfuerzos que han realizado los diferentes gobiernos a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, aun las mujeres se ven muy expuestas a más situaciones de violencia, debemos realizar mayores esfuerzos desde lo público y también desde lo privado, hoy más que nunca debemos protegernos “Ni una menos , nos queremos libres y vivas “.

¿Cómo ves tú la brecha de género en la política, cuanto se ha avanzado?

La construcción de la política requiere sin duda avanzar en la participación efectiva de más mujeres en política , hemos avanzado si claramente estamos en una era distinta , me dio alegría y me enorgullece la presencia de 14 mujeres en el nuevo Gabinete , Chile requiere del apoyo de todos y todas independiente de la posición política , particularmente mi partido tiene una participación importante de mujeres en política pero aun no es suficiente , la oportunidad de vincular a más mujeres en política también es un deber para quienes estamos insertas ya desde hace años. Es difícil tomar muchas veces la decisión de atreverse porque son tantos los roles que una mujer puede tener al mismo tiempo que claramente es una brecha importante a la hora de tomar la decisión de ser candidata y participar en una elección popular, por ejemplo, yo comencé a los 26 años con un hijo pequeño de 4 años, no fue fácil pero mi red de apoyo fue muy importante en todo momento para continuar en el servicio público. Las mujeres tenemos una sensibilidad distinta a la hora de tomar decisiones sobre todo porque hay temas en los cuales nos afectan profundamente , y colocar nuestra mirada en mejorar el bienestar de toda la sociedad es fundamental , actualmente existen numerosas evidencias aun de sesgos y discriminación en torno al género que insisto claramente condicionan las oportunidades sobre todo a las mujeres donde aún existe una baja importante en cargos relevantes no tan solo en política y lo público, sino también en lo privado por ejemplo en instituciones académicas dentro de otras .

¿Cuáles son las mayores dificultades en seguir avanzando en políticas de igualdad de la sociedad??

A pesar de todos los esfuerzos creo que aún existen muchos reglas y discriminaciones en cada una de las etapas de la vida laboral , creo que hay que abrir espacios con mayores oportunidades para las mujeres en diferentes áreas del mundo laboral con protecciones legales que estén asociadas a la posibilidad de que las mujeres se puedan desarrollar todo su potencial en igualdad de condiciones, sin restricciones , ni discriminaciones por el solo hecho de ser mujer , muchas veces los hombres gozan de más beneficios y eso es tremendamente injusto , si tuviéramos una sociedad con mayores equilibrios seria todo más justo para nuestro género, necesitamos mayor autonomía en todas sus dimensiones y no puedo dejar de mencionar necesitamos una sociedad libre de violencia que valore y respete la diversidad de cada persona , aún queda un importante camino que recorrer.