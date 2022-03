Cuando les anularon un gol legítimo, la temperatura fue subiendo. Después, cuando Vial anota el tanto que les dio la victoria, la calentura fue mayor.

Molestia existe al interior de Deportes Santa Cruz tras el desempeño de Fabián Aracena y sus colaboradores.

Al respecto, y tras el juego en Concepción, el DT de los Unionistas, Osvaldo Hurtado, se descargó. “Me empelota ésto, porque al final termino perjudicado y ahora empieza el ‘profe no reclame’, ‘profe no reclame’. Llevo 44 años metido en ésto, me corre sangre por las venas y no quiero que a este club lo pasen a llevar”, apuntó.

Es más, dijo que las actuaciones referiles, que por ejemplo en dos partidos consecutivos le han costado perder, “me calienta. Lo ideal es crear una carpeta de todas las jugadas y poder mostrarlas, ir a la ANFP o reunirse con el comité de árbitros”.

Además, expresó que pese a los errores constantes, los jueces “siguen arbitrando y no estoy buscando castigo, solo que reconozcan que se equivocan, porqué no reconocen”.

Hurtado, recordemos, fue expulsado al término del partido de este lunes y de momento no podrá dirigir el próximo martes en Calama cuando Santa Cruz visite a Cobreloa.