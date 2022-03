Por Catalina Araya, directora de Educación de Fundación País Digital

Según cifras de la Unesco, a nivel internacional solo 3 de cada 10 personas en ciencia y tecnología son mujeres. En este nuevo 8M, es urgente entender cuáles son las causas que dan origen a la poca participación femenina en la industria y desde ahí plantear estrategias que en el mediano y largo plazo sin duda acortarán esa brecha. Desde nuestro quehacer en Fundación País Digital fomentamos la participación de más niñas, educadoras y profesoras propiciando nuevos intereses que acerquen a las mujeres a nuevos espacios de creación, participación y liderazgo.

Uno de los factores que puede explicar la falta de participación de mujeres en la industria tecnológica es la presencia de estereotipos masculinos asociados al mundo tecnológico, científico y matemático, los cuales de manera inconsciente limitan y les cierran las puertas del mundo laboral desde edades tempranas. Esta relación no tiene que ver con el uso de la tecnología entre hombres y mujeres, sino con un tema de acceso y participación para el despliegue de talento femenino en la industria. Hay mucho camino por recorrer. Camino que tiene que ver con la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento científico, carreras universitarias y espacios laborales en la industria, además de que el trabajo tenga igual reconocimiento y valor.

Existen diversas iniciativas que fomentan la participación femenina en edad escolar y en materia tecnológica. Estas son impulsadas principalmente por fundaciones y ONG´s como Ingeniosas o Technovation, así como los proyectos que realizamos en Fundación País Digital entre los que se cuentan Club Bee-Bot, Robotic Fest y el concurso Solve for Tomorrow, que permiten el acceso y promoción del trabajo colaborativo entre niños y niñas a través de la promoción por el respeto y valoración de la diversidad, así como por el reconocimiento de las cualidades de las personas independientemente de su sexo.

Para edades más adultas también existen diversas organizaciones que acompañan el desarrollo profesional en y para la industria tecnológica, entre ellas destacan por ejemplo, Woman Who Code o Woman in UX, por mencionar algunas. Para que no se repliquen las mismas lógicas de desigualdad en términos del mundo del conocimiento y la ciencia es fundamental que todas las voces sean parte de la construcción del conocimiento y de soluciones para los desafíos que se enfrentan hoy a escala local o global.

El presidente electo Gabriel Boric ya prometió que su gobierno tendrá un enfoque feminista, pero aún en la industria tecnológica es clave propiciar cada vez más espacios para las mujeres partiendo desde edades tempranas, para así permitir que niñas y adolescentes puedan acercarse y descubrir la tecnología de manera libre y sin prejuicios socio culturales.