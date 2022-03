Rosa Vera Montero, mantenedora del FFCC Teniente 8:

“Mi experiencia en este trabajo ha sido grandiosa”

Ingresó como parte del programa Aprendices y hoy realiza tareas de mantenimiento de los carros en la Maestranza 1, donde encontró gran apoyo de sus compañeros y cree que muchas mujeres podrían realizar su labor, “porque no es solo tener fuerza, sino principalmente precaución”.

“Tengo un hijo de 7 años y una familia de la cual soy su sustento”, destaca Rosa Vera Montero, integrante de la Maestranza 1 del Ferrocarril Teniente 8, quien recalca que en su labor como mantenedora “lo principal es cuidarse minuto a minuto para volver todos los días a la casa”.

Rosa ingresó al área como parte del programa Aprendices, y valora que “gracias al apoyo de mi jefatura y compañeros he logrado aprender mucho y avanzar”, para empezar a forjarse un futuro como tenientina, en una actividad en que la presencia femenina era nula.

“Mi experiencia en este trabajo, que generalmente es de hombres, ha sido grandiosa. Me han tratado bien, es una tarea dura pero se puede lograr, y sé que muchas mujeres tenemos el aguante para hacerlo con garra, ganas y responsabilidad. Porque no es solo tener fuerza, sino principalmente precaución”, señala.

Lilian Caroca, mantenedora de la Planta de Molibdeno:

“Tenemos las capacidades y hay que atreverse”

En agosto de 2021, y por su aporte en el programa Aprendices, Lilian Caroca recibió un reconocimiento durante la firma del documento en el que El Teniente se suscribió a la Iniciativa Paridad de Género Chile.

“Estoy hace cuatro años en la División. Empecé en Flotación Convencional y después me sumé a la Planta de Molibdeno. Ha sido una súper buena experiencia. He tenido buenos mentores jefe de unidad y jefes de mantenimiento que me han apoyado mucho”, recuerda.

Con su experiencia, Lilian hace un llamado a todas las mujeres que ven en la minería una opción de vida laboral: “Les digo que se atrevan, que hay campo. Nosotras podemos trabajar y tenemos todas las habilidades y competencias para estar a la altura del desafío”.

Para ella no fue fácil y tuvo que partir de cero. “Al comenzar no tenía ningún conocimiento de mantenimiento mecánico y ahora en estos cuatro años he aprendido, aportado y me he desempeñado a la par con mis compañeros, que han sido un apoyo fundamental en este paso”, agradece.

Ahora, Lilian ayuda a la fuerza femenina que se suma a El Teniente. “Hace poco llegaron mantenedoras mecánicas. Son cuatro mujeres que nos han aportado otra visión y como soy la más antigua trato de enseñarles para que se incorporen bien al equipo de trabajo y que tengan la mejor bienvenida de nuestros compañeros”, finaliza.