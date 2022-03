Por: Ximena Mella Urra.

Sabemos que la actividad física y el deporte, trae consigo una serie de beneficios para la buena salud de las personas. Para el Ministerio del Deporte, esta es solo una de sus misiones y objetivos la cual en pandemia debió ser altamente promovida en la comunidad.

Y quien trabajó arduamente en ello, fue el representante regional de la cartera, el seremi Diego Ramírez, con quien conversamos antes de dejar su puesto ante el cambio de gobierno este 11 de marzo. “Llevo más de 11 años ligado al deporte y sin duda que seguiré ligado a él. Aún no sé con certeza desde qué lugar pero este camino quiero seguir recorriéndolo y aportando con mi experiencia”, anunció.

Dentro de su evaluación, el saliente secretario regional ministerial aseguró que el deporte “debería ser una política pública permanente, más allá del gobierno de turno”.

-¿Cómo evalúa su administración a la cabeza de la Seremi regional de Deporte? , y qué espera de su sucesor?

Autoevaluarse no es fácil ni tampoco es algo que me agrade. Lo importante es saber si nuestro mensaje y acciones concretas llegaron con éxito a nuestros deportistas. Si el número de beneficiarios es importante y logramos cambiar los paradigmas, la tarea está cumplida. Y sin saber quién me sucederá en el cargo, le deseo lo mejor porque la labor pública y el servicio a la comunidad, no se debe interrumpir por un cambio de gobierno. Siempre lo he dicho, el deporte debe ser una política permanente que no debe modificar sus lineamientos sea cual sea la ideología de quienes administren el país.

-¿Cuáles fueron las acciones, proyectos, actividades e hitos más relevantes de su administración?

En el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fuimos capaces de construir el nuevo estadio El Teniente y hoy ya está en el mismo proceso, la piscina temperada de Rancagua, junto a los Centros Elige Vivir Sano de Santa Cruz y Pichilemu, cuya inversión entre las tres obras supera los $18 mil millones de pesos. Eso habla de una labor planificada y de largo plazo, que es transversal a los gobiernos. También se remodeló el estadio municipal de San Fernando, que ahora cuenta con infraestructura para recibir cualquier competencia atlética (700 millones de pesos), financiamos el diseño para reconstruir el complejo Guillermo Chacón de Machalí, se cambió la carpeta (sintética) al estadio Alcones de Marchigüe, recambio del tapete de la gimnasia artística en Santa Cruz (50 millones pesos). Y por último, en el cierre, el nuevo complejo Los Desordenados (800 millones de pesos), que estará ubicado en Chancón. Punto aparte es la Plaza Elige Vivir Sano de Rancagua (330 millones de pesos), iniciativa que el Gobernador Regional ya señaló se va a replicar en otras 10 comunas de la región.

TALLERES DEPORTIVOS EN LÍNEA

-¿Cree que los Talleres Deportivos online marcaron un hito en pandemia?, ¿Cuál fue su repercusión y en qué va a quedar esta iniciativa?

Estos surgen consecuencia de la pandemia. Junto al Gobierno Regional y el Consejo Regional, a quienes agradezco, creamos esta iniciativa para apoyar tanto a profesores, que quedaron sin sus fuentes de ingreso y también, a las miles de personas que producto de la crisis sanitaria, tuvieron que encerrarse en sus casas. A través, de este proyecto cubrimos una cantidad importante de la población a la que no teníamos acceso y esa es una ventana que debemos seguir consolidando. Ojalá las nuevas autoridades renueven este compromiso, por lo que la decisión está en sus manos.

– ¿Espera que el deporte siga creciendo en Chile y en la región?, proyectos como los talleres online, ¿cambiaron en algo la mentalidad que tenemos sobre el deporte y la actividad física para una vida más saludable?

Cuando hablamos de deporte es un espectro muy amplio, más bien, hagamos esfuerzos para que la actividad física eleve sus niveles de participación entre la ciudadanía y eso incluye desde la sana rutina de caminar hasta la práctica de una disciplina en particular. Cuando asumimos este desafío, el Presidente Piñera, nos señaló que la meta al final de su período era que 5 millones de chilenos y chilenas fueran activos y lo logramos con creces.

Finalmente, Diego Ramírez insistió en que las políticas deportivas “no pueden ser modificadas cada cuatro años con cada cambio de Gobierno porque solo genera retrasos y perjuicios”. Además, dijo, “se necesita un respaldo más sólido de las empresas privadas, que tienen instancias legales para hacerlo y créanme que muchos atletas se lo agradecerían”.

Respecto de esto último, recordó que en los últimos años, entregaron apoyo económico, través del Fondo de Alto Rendimiento junto al Gobierno Regional, a más de 50 proyectos de diversas disciplinas, entre ellos, atletas que hoy son número 1 en sus categorías.