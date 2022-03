El Vicario Pastoral de la Diócesis de Rancagua, padre Juvenal Galaz Rubio, ha enfatizado que una de las prioridades del trabajo pastoral de este año 2022 es el discernimiento que se está haciendo en post del Sínodo de la Sinodalidad. “Nos han convocado a mirarnos como Iglesia, a reflexionar respecto a cómo estamos viviendo la misión que hemos recibido de hacer crecer el Reino de Dios”, explica.

En ese espíritu, la Comisión diocesana sinodal ha invitado a todas las comunidades a que el 19 de marzo en las misas o celebraciones litúrgicas, se abra un espacio para que el celebrante anime a la participación en el Sínodo de la Sinodalidad e invite a cada persona a entregar su opinión, respondiendo voluntariamente una encuesta de 4 preguntas: ¿Cuándo me siento Iglesia?, ¿Qué me sostiene o me da esperanza?, ¿Qué me duele de la Iglesia?, ¿Qué sueño para la Iglesia? Estas se deben depositar luego en el buzón sinodal dispuesto en el lugar. Luego el equipo parroquial sinodal realizará la tabulación de esas respuestas subiéndolo –a más tardar el 28 de marzo- a un formulario que está en www.obispadoderancagua.cl , sección sínodo.