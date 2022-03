Por: Patricio Miranda Humeres

El viernes, cuando a cuadras de distancia se afinaban los últimos detalles para la toma de posesión del cargo del Presidente Gabriel Boric, en el Congreso en Valparaíso los parlamentarios electos también hacían lo propio.

Eso sí, en ambas Cámaras los representantes tuvieron que someterse una vez más a una votación, esta vez entre sus pares, para determinar la presidencia de ambas instancias. Así, en el Senado se impuso Álvaro Elizalde (PS), mientas que en la Cámara de Diputados fue Raúl Soto (PPD) quien suscitó las mayorías.

El parlamentario del Distrito 15, que agrupa 13 comunas de la región de O’Higgins, logró 85 preferencias, que le bastaron para superar a su más cercano contrincante, el UDI Jorge Alessandri.

En un sentido discurso, el abogado oriundo de Rengo agradeció primero a quienes lo acompañarán en la dirección de la Cámara: Alexis Sepúlveda (Radical) como vicepresidente y Claudia Mix (Comunes) en la segunda vicepresidencia.

Soto también tuvo palabras para la directiva saliente, la que, sostuvo, dejó “la vara muy alta” al demostrar “que se puede hacer política más allá de las trincheras, si somos capaces de vernos, escucharnos y entender que tenemos que buscar acuerdos pensando siempre en el interés superior de Chile y los chilenos”.

Desde el estrado, el diputado nombró además a su familia, colegas, amigos y electores. “Quiero agradecer a mi región, que me eligió por segunda vez. La región de O’Higgins, especialmente a mi distrito 15 y a esas más de 55 mil personas que me otorgaron en esta oportunidad una de las primeras mayorías nacionales”.

El parlamentario hizo énfasis en los cambios que experimenta actualmente el país y llamó al Congreso a ser un actor relevante y no enajenarse de actual contexto social. “Creo que la Cámara de Diputados, y el Congreso en general como poder del Estado, no pueden restarse de este proceso de cambio. No podemos ser meros espectadores de lo que está pasando en la sociedad chilena y la institucionalidad política de nuestro país. Tenemos que ser protagonistas, tenemos que ser proactivos, tenemos que entender que si el objetivo final es la paz social, necesitamos generar condiciones también de justicia social, de equidad y respetando siempre, por cierto, la libertad”, postuló.

En esa línea, Soto también hizo hincapié en la necesidad de que todos los parlamentarios y no sólo quienes dirigirán la corporación, sientan “la responsabilidad sobre nuestros hombros de contribuir para entender ese proceso de cambio y para buscar una salida institucional, que nos lleve a construir un Chile más justo, más digno, con mejores condiciones de vida para todas y todos ¿Qué nos mueve a cada uno de nosotros a estar acá si no es eso?”, interpeló.

Soto será el primero de seis diputados que presidirá la Cámara entre 2022 y 2026. Karol Cariola (PC) lo sucederá en primera instancia; luego vendrán Miguel Ángel Calisto (DC), Yovana Ahumada (PDG) y después un integrante del Frente Amplio aún por definir (suenan Catalina Pérez de RD y Gonzalo Winter de CS). Vlado Mirosevic (PL) finalizará el periodo.