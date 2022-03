https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=3096916740626699

Por: Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

La tarde del viernes, en el Teatro Regional se llevó a cabo la ceremonia de instalación del nuevo Consejo Regional (CORE) de O’Higgins que regirá para el período que va de marzo 2022 a enero de 2025, cita que se enmarca en la sesión extraordinaria N° 267 del Consejo.

En la cita, el Gobernador Regional de O´Higgins y Presidente del CORE, Pablo Silva Amaya, inicio la sesión extraordinaria del Consejo Regional donde los nuevos Consejeros electos realizaron el juramento y posterior firma de acta de proclamación leída por el secretario ejecutivo del CORE, Jorge San Martín.

Así, uno a uno comenzaron a subir los consejeros regionales electos. Los primeros fueron los Consejeros Regionales por Cachapoal 1: Paula Muñoz, Pedro Hernández, Mauricio Valderrama, Lennin Arroyo y Germán Arenas.

En tanto por Cachapoal 2 juraron como CORE Eugenio Bauer, Álex Ramírez, Jacqueline Jorquera, Juan Pablo Díaz, Ana Luz González, Liva Rojas y Edinson Toro.

Por su parte, representado a Colchagua juró el consejero regional Yamil Ethit, Luis Silva, Cristina Marchant, Natalia Tobar y Gerardo Contreras. En tanto por Cardenal Caro, juraron Jorge Vargas y Tamara Monroy.

De este modo, también este viernes culminó una etapa fructífera y de enorme crecimiento personal y profesional para seis consejeras y consejeros regionales, quienes destacaron por su compromiso con la Región de O´Higgins y sus comunidades.

Ellos fueron Pablo Larenas (ex CORE por Colchagua); Fernando Verdugo (ex CORE por Cachapoal 2); Javier Canales (ex CORE por Colchagua); Juan Carlos Labbé (Ex CORE por Cardenal Caro); Arturo Orellana (ex CORE por Cachapoal 2) y Monserrat Gallardo (ex CORE por Cachapoal 1). A ellos, el Gobierno Regional y su Consejo Regional, les hizo entrega de reconocimientos por su gestión.

