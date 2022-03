Creer cuando todos los recursos fracasan agrada sumamente a Dios y es altamente aceptado por él. Jesús dijo a Tomás: «Has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen y no han visto» (Juan 20:29).

Son también Bienaventurados los que creen cuando no hay evidencia de una respuesta a su oración.

Son también Bienaventurados aquéllos quienes confían más allá de la esperanza cuando todos los medios han fracasado.

Seguramente más de alguien ha llegado a un lugar de desesperación, al final de la esperanza y al término de todo recurso. Un ser querido enfermo, los médicos no dan esperanza, un desajuste económico, una separación, un accidente, un nuevo fracaso, todo parece no tener solución. La esperanza se ha ido. Oró por un milagro, pero éste no ha sucedido.

Es en este momento cuando los bastiones de Satanás se dirigen a atacar su mente con miedo, ira y preguntas abrumadoras como: «¿Dónde está tu Dios?

Usted oró hasta que no le quedaron lágrimas, ayunó, permaneció en las promesas y confió», pero, “la oración falló, la fe falló, y usted se dijo: No voy a abandonar a Dios, pero no confiaré en él nunca más. ¡No vale la pena!» Inclusive aparecen las dudas y preguntas sobre la existencia de Dios que vienen a su mente.

Lo que usted desconoce, es que todo esto ha sido un dispositivo que Satanás ha empleado durante siglos, para que usted deje de creer. Algunos de los hombres y mujeres más piadosos de todos los tiempos vivieron tales ataques demoníacos.

Para aquellos que pasan por el valle de sombra de muerte, oigan esta palabra:

El llanto durará algunas oscuras y terribles noches, pero en medio de esa oscuridad pronto oirá el susurro del Padre:

«Yo estoy contigo. En este momento no puedo decirte el por qué, pero busca el para que, un día todo tendrá sentido. Verás que todo era parte de mi plan. No fue un accidente. No ha sido un fracaso de tu parte. “Toma aliento y apóyate en mi pecho en esta hora de dolor». “Su vara y su cayado le infundirán aliento”

La Palabra de Dios dice “NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE”. Hebreos 13:5

“EL SEÑOR ES EL QUE ME AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL HOMBRE?” Hebreos 13:6

“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido”. Génesis 28:15

“Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el SEÑOR tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará.” Deuteronomio 31:6

Porque, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el SEÑOR me recogerá. Salmo 27:10

He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mt 28:19

Dios nunca ha dejado de actuar en bondad y amor. Cuando todos los recursos fallan, su amor prevalece. Aférrese con fe a Dios. Permanezca firme en su Palabra. No hay otra esperanza en este mundo para el ser humano.

P: Alejandro H. Cabrera C.