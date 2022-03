Por: Camila González Villarroel/ Alejandra Sepúlveda

Fotos: https://www.ob.org/

Diego Traverso es parte del grupo de profesionales que se encuentra entregando ayuda en la frontera de Ucrania para los miles de inmigrantes que se encuentran escapando del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que tiene al mundo expectante.

A través de zoom nos contactamos con él, para que nos entregara más luces de lo que está ocurriendo en el lugar y cómo lo está sobrellevando la gente ahí, tanto quienes deben emigrar como quienes están prestando diferentes servicios de ayuda a los que lo necesitan.

En primera instancia, Traverso comentó como llegó al conflicto: “Llegue hace algunos días con un grupo de profesionales que ayudan en lo humanitario durante desastres naturales o catástrofes de este tipo. Yo estoy viviendo en México hace un par de años y en un montón de lados por este tema humanitario y nos paramos en USA, recargamos maletas y nos vinimos directo a Polonia para poder llegar acá a la frontera y empezar el trabajo humanitario y viendo lo que realmente se necesita. Hemos estado full corriendo entre los campamentos y fronteras intentando entender un poquito la crisis y poder ver como podemos aportar nuestro granito de arena”.

Al ser consultado sobre su trabajo, como lo desempeña y qué es lo más necesario en este momento para ayudar, el granerino respondió que “la organización se llama Operation Bleassing es una organización americana con oficina en más de 30 países y lo que hacemos realmente es llevar alivio dentro de desastres, esa es mi área, yo soy el director y tengo gente que trabaja conmigo en agua, refugio, logística, etc. Hemos podido ver acá mucha ayuda en materiales, comida, agua, camas, cobijas, pero hay muy poca logística y ayuda en el tema del trauma, o sea, lo psicológico. Lo que más se necesita en este momento es ayudar a procesar el trauma que están viviendo”.

En torno a la cantidad de personas que día a día están cruzando las fronteras en Ucrania, el profesional contaba con algunos datos, los que compartió: “Tenemos estadísticas de la cantidad de personas que están cruzando la frontera y el día 6 de marzo fueron 127.000 personas, imagínate y ha ido escalando y no se espera que esto baje porque los ataques siguen fuerte al otro lado y es un 24/7. Lo que está pasando acá es incesante y los próximos días que viene serán los cruciales”.

En cuanto al rol que han tenido los países vecinos y europeos en general durante el conflicto y como han abierto sus fronteras para recibir a todo aquel que desee salir de los países en conflicto, Diego indicó: “Toda Europa ha abierto sus puertas a los refugiados, lo que es increíble, los equipos de rescate, de ONG, están aquí, entonces hay una fluidez de ayuda. Falta logística y comunicación entre nosotros para hacer un mejor trabajo, pero no es como en otros lugares que hemos estado como Haití o Bahamas con desastres que 1 camión de ayuda nos costaba dos o tres días por llegar, entonces los desafíos van por otro lado”. Sumado a esto, se le consultó acerca compatriotas en su labor o en una de refugiado, ante lo que señaló: “No me he topado con chilenos por acá, solo con algunos equipos de prensa que andan por acá. Latinos, algunos, pero si veo que los consulados han ayudado. No quiero decir que si vemos un chileno no lo vamos a ayudar, pero no se han visto”.

Un tema que no puede obviarse es el traslado de las mascotas para quienes están emigrando, y así también lo ven desde la ONG y quienes están ayudando en la frontera, pues al igual que las familias, entienden que los animales muchas veces son un integrante más de la familia: “Ese es un tema porque hay muchas familias que sacan a sus mascotas. Aquí no hay limitación, se ayuda a todos. Si vemos que una familia trae un integrante que es un perrito o un gato. Anoche veía a una señora que esperaba al tren con sus hijos y le estaba dando calor a su gatito de 6 meses y es por igual. Hay gente que está dejando ayuda, así como pañales, también pequeñas latitas para perritos o gatos. La gente acá está muy consciente de eso, no los dejan de lado y los traen consigo como un miembro más de la familia”.

Relacionado con cómo están distribuyéndose entre familias o si están siendo separadas, Diego Traverso fue enfático en este tema, pues para él: “Todos por igual, todos juntos, todos amontonados, en el sentido que ese es uno de los caos que hay, pero es bueno porque tampoco se están separando las familias y no lo permitiríamos nosotros como el ver que la mamá y el hijo van para un lado y el papá al otro, sería algo totalmente irracional. Es por eso, que todos juntos y a pesar que las familias no son chicas (…) también hay tercera edad y hay mucha necesidad en eso, en velar por ellos. En el tema niños estamos viendo cómo crear espacios seguros y vamos a estar habilitando uno esta semana donde podrán estar jugando, haciendo actividades, etc”.

Algo que no puede dejar de impactar es el compromiso de los voluntarios y de los staff que trabajan a diario en la zona de conflicto, muchas veces hasta sin dormir por realizar con más agilidad el proceso. En este punto, Traverso puntualizó que “nos ha tocado dormir en el piso, al aire libre, en el desastre, en una casa super lujosa, en un hotel lindo o en otro feo, entonces estamos preparados para todo; si hay que dormir dos horas al día, donde sea o donde nos pille la noche, se hace. Tenemos un convenio con Airbnb entonces ellos para los refugiados están abriendo 100 mil hogares para todos en toda Europa y al mismo tiempo para ONG como la nuestra”.

Finalmente, sobre la extensión de la estadía en la frontera, el nacido en la sexta región dijo: “Nuestro compromiso era primeramente por 90 días, pero viendo y evaluando en terreno, mínimamente vamos a estar acá 6 meses, no todo nuestro equipo, yo creo que haremos rotaciones de 30 días para poder volver a nuestras casas, descansar, estar con nuestras familias para luego volver con las pilas recargadas y así. Yo personalmente creo que esto va para largo pero nuestro compromiso va a ser de aquí hasta fin de año y mínimo 6 meses es lo que yo pienso”.