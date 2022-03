El 1 de abril, en pocos días más, y en una especial condición, comienza a regir el sistema de gestión de episodios críticos en la zona saturada de nuestra región, eso quiere decir que desde esta fecha hasta fines de agosto la autoridad podrá decretar la ocurrencia de un episodio crítico, con las limitaciones especialmente en el uso de calefacción a leña que eso significa.

Lamentablemente no solo no tenemos seremi titular de medioambiente, sino que el esperado pero a la vez criticado plan por descontaminación por PM 2,5 aún no ve la luz.

Seguramente, como la pandemia sigue y el escaso personal de salud dedicado a fiscalizar no solo esta agotado sino además sobrecargado, este invierno una vez más (al igual que el año pasado) el no uso de leña será más un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros que una medida impuesta por el temor a la multa, es que es más que probable que el personal de la seremi de salud este abocado al manejo de la pandemia y no tanto a fiscalizar el humo de las chimeneas. Pero también hay que tomar conciencia de las consecuencias para la salud de una ciudad contaminada, afectando el aire que respiramos complicando aún más los cuadros respiratorios que nuestros seres queridos puedan tener. Recordemos que el temidos Covid 19 en último término es también una enfermedad respiratoria.

Panorma más complejo aún considerando que estamos después de 2 años volviendo a una relativa normalidad, no existen cuarentenas. En este sentido la restricción vehicular solicitada por el alcalde de Rancagua es una medida que debiese explorarse, al mismo tiempo que uno de los grandes desafíos que tiene el aún desconocido seremi de Transportes es ordenar y gestionar un mejor sistema de locomoción colectiva. Recordemos que el TRansO´Higgins debió hace largos 12 años ser modificado pero administración tras administración se ha ido postergando.

