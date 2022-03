Por: Patricio Miranda Humeres

Un video que comenzó a ser difundido en redes sociales, la semana pasada, alertó a los apoderados del Instituto San Lorenzo. Ello, porque en el registro se ve y escucha cómo un alumno se enfrenta con fuertes insultos a un grupo de personas en el frontis del colegio, durante el horario de salida de los estudiantes.

Pero lo que siguió después fue aún más preocupante, ya que el conflicto escaló a los golpes. Según Carabineros, la pelea tuvo sus orígenes en conflictos que se arrastraban desde el año pasado entre dos estudiantes. “Se encontraron a la salida del colegio, inclusive unos amigos de uno de ellos lo acompañaron”, precisó el comandante Luis Rebolledo, comisario de la 1° Comisaría de Rancagua. Allí fue cuando ocurrieron las agresiones. Rebolledo señala, además, que al día siguiente el alumno golpeado “tomó venganza en el interior del colegio”.

El mismo miércoles Carabineros se hizo presente en el lugar y, de acuerdo a lo relatado por el uniformado, existió una denuncia por parte de los padres de uno de los participantes en la pelea en las afueras del colegio. Este lunes, en tanto, se habría consignado otra denuncia, respecto de la agresión ocurrida al interior del establecimiento educacional.

Estas situaciones, sumada a otro “altercado” que involucró a dos apoderados, también en la entrada del colegio, en la semana de inicio de clases, derivaron en una reunión que sostuvo personal de la Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros este lunes junto a directivos del Instituto San Lorenzo, en dependencias del colegio, y en la que también participaron funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua.

“Se acordaron patrullajes preventivos, sobre todo a la hora de salida de los niños y en las mañanas se está haciendo el servicio de tránsito en el colegio y ahí se resguarda también más que nada el frontis del establecimiento”, puntualizó el comandante Rebolledo.

Colegio: “Estas conductas, en ningún caso, responden a nuestra identidad”

Consultado el Instituto San Lorenzo, señalaron que por tratarse de un procedimiento en curso donde se activaron los protocolos correspondientes, solo podrían referirse una vez esclarecido el asunto de manera formal.

Con todo, en una circular firmada por la rectoría y el equipo de gestión del colegio y que se hizo llegar a los apoderados del recinto, tocaron el tema.

Allí, señalan que durante el horario de salida del miércoles 09 de marzo, “un grupo de adultos jóvenes, se presenta para agredir físicamente a un estudiante de IV° Medio. Hasta el momento desconocemos los motivos que dieron origen a esta situación”.

El escrito también apunta a que los inspectores del colegio, apenas ocurrieron los enfrentamientos, acudieron a la entrada del establecimiento “en resguardo del estudiante, se contacta rápidamente a los apoderados y se activan los protocolos de convivencia escolar. Inmediatamente se realiza el llamado a Carabineros, quienes acudieron más tarde, dejando orientaciones para la persona afectada”.

El comunicado plantea, además, que se procedió a investigar para determinar “la aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo a los hechos” según el reglamento. Descartaron, además, que en el enfrentamiento hubiera algún tipo de arma u objetos involucrados.

Asimismo, mencionan que al día siguiente de la pelea, “algunos de los estudiantes involucrados se vieron exaltados ante la presencia de un apoderado en el instituto, pero la situación estuvo bien controlada por nuestros inspectores, para la seguridad y tranquilidad de todos”.

En la circular, el colegio hace hincapié en que trabajan “por los valores de sana convivencia y no concebimos conductas de esta naturaleza. Nuestros equipos están orientados a la formación en valores y a la no violencia. Por esta razón, lamentamos profundamente lo acontecido. Estas conductas en ningún caso, responden a nuestra identidad; por lo que también hacemos un llamado a las familias, quienes son el pilar en temas de comunicación asertiva, resolución de conflictos mediante el diálogo, a la no violencia y al autocuidado”.

Un comunicado similar fue publicado en las redes sociales del Centro General de Padres y Apoderados del colegio, pero no fue bien recibido por parte de algunas madres y padres del establecimiento, quienes cuestionaron el actuar de las autoridades del Instituto San Lorenzo y manifestaron preocupación ante la inseguridad que sentían de seguir enviando a sus hijas e hijos al colegio.

Desde Carabineros, hicieron un llamado a denunciar todo tipo de hechos en los que niños y niñas se puedan ver afectados.

“Hay que asegurar su derecho a la educación, primeramente, y todos tenemos derecho también a la integridad física y psíquica. Los niños están bien afectados por la pandemia y todo lo que involucró las clases vía internet, que les sumó bastante estrés. Hay que apoyarlos y coordinar con los colegios los respectivos casos de bullying que se puedan generar. Estamos en un periodo todavía de transición, con algunos niños que estuvieron dos años sin clases, entonces volver a este tipo de hechos es lamentable y Carabineros estará allí para apoyar tanto a alumnos como apoderados que lo requieran, para resolver estos casos y que no se vuelvan algo común”, aseveró el comandante Luis Rebolledo.