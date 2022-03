Una de las grandes demandas de los últimos años ha sido el recibir un salario que alcance para vivir y no sobrevivir, es decir, que sea digno. Tal palabra -dignidad-, poco a poco pasó a ser un número, traduciéndose en la solicitud de un sueldo mínimo de 500 mil pesos, pues con tal cantidad se dejaría atrás el tener que luchar para “llegar a fin de mes”. El actual gobierno prometió tal monto, empero, hay una gran aclaración que se debe hacer: Mario Marcel, actual ministro de Hacienda, dijo que, efectivamente, se luchará para tener un salario mínimo de medio millón de pesos, sin embargo, el incremento será gradual y con la esperanza de concretarlo para fines del período, es decir, el año 2026.

Considerando elementos como: (1) Invasión de Rusia a Ucrania; (2) Posible tercera guerra mundial; y (3) Los embates económicos producto de la pandemia. Es posible vaticinar problemas en la economía a nivel mundial, pero sobre todo nacional, con una inflación cada vez más al alza. Aquello se traduce en que la misma cantidad de dinero que actualmente alcanza para comprar, por ejemplo, 3 productos, posteriormente solo le permitirá adquirir 2. En la misma línea, si bien a marzo de 2022 los 500 mil pesos se consideran como el mínimo para que una familia promedio pueda vivir, tomando en cuenta los elementos antedichos, tal monto será insuficiente si se concreta el año 2026.

En virtud de las declaraciones del ministro citado y lo ya mencionado, al final del gobierno se mantendrá el mismo problema actual: El salario mínimo no alcanzará para vivir. Esto ocurrirá, porque se subirá de forma extemporánea, aplicándose demandas del año 2022, recién 4 años después. Es decir, se volverá a llegar tarde a los requerimientos de la sociedad, debido a no ir a la esencia misma del asunto, como es tener un salario digno que alcance para vivir, sino quedarse con el dato simple, los 500 mil pesos, sin analizar si semejante cifra será considerada o no digna en unos años.

Por otro lado, emana la incógnita de cómo se logrará trabar la inflación para que el salario prometido realmente sea suficiente, ya que es sabido que, si se sube el salario, los bienes y servicios también elevan su valor, por ende, simbólicamente se notaría el mayor sueldo, cosa que en la práctica no se graficaría, al subir los productos a la par del nuevo ingreso.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho UAH