Por: Ricardo Obando.

Con la clara idea de revertir la pésima imagen que dejaron en el partido anterior, en O’Higgins esperan volver a sonreír y nada menos que frente a la Universidad Católica.

Para el partido que se jugará este sábado a contar de las 18 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, los celestes tienen claro que deben mejorar mucho tanto individual como colectivamente para reponerse de la goleada propinada por Curicó y, a la vez, para poder vencer a un cuadro que arrastra tres caídas en línea.

En ese sentido, el capitán del equipo, Pedro Pablo Hernández, manifestó que “esta semana no la pasamos bien, pero el equipo está fuerte. La mierda ya la tragamos y solo pensamos en el próximo partido. Tenemos dos opciones, o nos quedamos llorando o nos enfrentamos a un gran rival como es un gran rival y hay una buena posibilidad para apuntar arriba”.

Es más, el “Tucu” añadió que “es fútbol, se dan las cosas así. Pasamos el duelo y nos hemos preparado muy bien y queremos revertir la situación, es una buena oportunidad para acercarnos a lo que nos proponemos, pero no puede quedar solo en palabras sino que en hechos”.

El partido de este sábado, dijo, “es una linda oportunidad para acercanos a los de arriba”, más cuando “creemos en el trabajo, en el día a día. Estamos muy comprometidos, muy metidos en este proyecto” y que “debemos confiar en lo que venimos haciendo, hemos mostrado carácter, nos falta un poco de juego, pero es parte del proceso”.

De cara a este juego, Hernández aseguró que “ojalá este fin de semana nos encuentre con un mejor rendimiento, para que la gente pueda volver a ilusionarse con este equipo”. Para eso, deben tomar como ejemplo lo que vivieron con la UC el año anterior. “El campeonato pasado hicimos un buen partido hasta los 70 y tantos minutos y en 10 nos hicieron tres goles. Es un equipo que sabe lo que hace y no podemos darle un minuto. Sin duda va a ser un partido donde tendremos que tener las alarmas en todo sentido, que el partido anterior nos sirva de experiencia y que no nos vuelva a pasar”.

UN DUELO COMPLEJO

No solo O’Higgins la está pasando mal, la UC también. El equipo que dirige Cristian Paulucci acumula tres derrotas consecutivas, por tanto y considerando la calidad de plantel que tiene, es un rival de mucho peligro.

Sobre eso, el capitán de los rancagüinos comentó que “eso lo hemos hablado, vienen de perder tres fechas y no es normal en ellos. No nos podemos confiar, porque vienen golpeados y creo que va a ser un partido donde tendremos que saber sufrir y contundentes en las posibilidades que podamos tener”.

Junto con ello, recalcó que “nosotros también necesitamos ganar, no nos podemos relajar con eso. Son 11 contra 11 y el que más quiera los tres puntos se los va a llevar”.

Ahora bien, respecto a las claves para sumar nuevamente una victoria, recalcó que “no nos tenemos que desesperar, ellos juegan bien con la pelota, pero cuando no la tienen no la quitan mucho. Tienen buen pie, pero si nosotros tomamos buenas decisiones podemos hacer daño. No tenemos que volvernos locos, no acelerarnos, no ponernos nerviosos. Creo que eso marcará la diferencia”.

De paso, señaló que las respuestas en el campo son responsabilidad de los jugadores, especialmente cuando las cosas no se dan como se planifican. “El técnico nos pone en el campo y los que tenemos que buscar soluciones somos nosotros. Algunas veces el juego me lleva a retroceder mucho más para salir limpio con el balón y a veces el equipo me necesita más arriba, para ser exacto a la hora de tomar decisiones en el último paso. Trabajo para defender cuando lo tenga que hacer y atacar cuando lo tenga que hacer”, y que “aunque se enoje (Soso), somos jugadores de fútbol y tenemos que tomar decisiones. Él sabrá, lleva años en el fútbol, quizás no le pueda gustar, pero el fútbol lo amerita y siempre será lo mejor para el equipo”.