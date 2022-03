La congestión vehicular que afecta a la región de O´Higgins, y que se visibiliza particularmente entre Rancagua y Machalí, ha generado diversos problemas en la movilidad urbana de las personas que se trasladan diariamente a sus trabajos y/o a dejar a las niñas y niños a sus colegios. Al respecto, el Gobierno Regional ha encabezado una mesa de trabajo en la que están convocados los alcaldes de ambas comunas, además de otras instituciones involucradas, instancia donde la Administradora Regional, Natalia Sánchez planteó la disposición del GORE para financiar un proyecto que permita la adquisición de buses de transporte escolar, con la finalidad de disminuir el flujo de vehículos particulares hacia los establecimientos educacionales.

En dicha instancia, que tendrá una segunda reunión este viernes en el Salón Prat de Rancagua, participan representantes de Instituciones de Gobierno, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, además de los equipos técnicos municipales de Rancagua y Machalí. “Es importante señalar que este problema es sistémico y cada vez más complejo de resolver, entre otras razones ha habido un crecimiento explosivo del parque automotriz a nivel país y por cierto a nivel regional, ello ha impactado negativamente en nuestras ciudades, donde se está al debe con una eficiente movilidad urbana, una que incentive un adecuado desplazamiento y conectividad entre los distintos puntos de orígenes y destinos, necesitamos contar con un transporte público y de calidad que permita desincentivar el uso del vehículo particular y fortalecer nuestra cultura vial. Esta situación que no es muy distinta a lo que ocurre en otras regiones del país, porque no hay vialidad urbana que resista congestiones de esta magnitud” aseguró Natalia Sánchez.

Para la Administradora Regional del Gobierno Regional de O´Higgins, “hay una deuda histórica con lo que es el transporte público; no se genera un incentivo para que la gente deje el auto particular y pueda moverse en otro tipo de transportes como el público. Por ejemplo, una realidad que debe corregirse a la brevedad por el Ministerio de Transporte, es que el actual transporte público no cubre todos los sectores de la ciudad para trasladar a toda la gente que no tiene vehículo particular; las frecuencias y el servicio no son de calidad, existe falta de operadores del servicio y fiscalización. Esta situación que viene desde hace mucho tiempo puede ser corregida y por ello estamos esperando el nombramiento de las nuevas autoridades regionales para trabajar directamente con el ministerio y aportar toda nuestra capacidad de gestión que permita mitigar esta problemática tan sentida por la ciudadanía. El Gobierno Regional apoyará en lo que se requiera para poder contar con un transporte público de calidad que tanta falta nos hace”, aseguró Natalia Sánchez.

Para la autoridad regional, hay un trabajo que realizar, buscar distintas alternativas que nos permitan gestionar una mitigación considerable del problema, por eso implementaremos una acción piloto en Rancagua y Machalí, para lo cual incluiremos al nuevo Seremi de Educación y en conjunto levantar un plan de trabajo que permita planificar horarios diferidos de ingreso a los colegios, para que no coincidan con los horarios laborales. “Tenemos que hacernos cargo de la realidad que nos toca vivir como personas comunes y corrientes. La gran mayoría se moviliza a su lugar de trabajo, hay un desplazamiento de trayecto no menor y eso coincide en horario con aquellas familias que llevan a sus hijos e hijas a los colegios, lo que ha generado una congestión vehicular descomunal, una masa completa de vehículos saturando las calles a la misma hora y con muy pocas alternativas para innovar el circuito, por lo tanto, creemos que aquí hay una oportunidad para diferir horarios y así separar y diferenciar estas masas de congestión. Por un lado, tener el horario de ingreso a los colegios y por otro, un horario a los trabajos”, manifestó Natalia Sánchez.

Buses escolares gratuitos y de calidad

Para enfrentar esta problemática, el Gobernador Regional de O´Higgins, Pablo Silva Amaya, anunció. “Queremos poner a disposición por primera vez en la historia de nuestra región, un transporte gratuito y de calidad, que nos permita trasladar a los niñas y niños y jóvenes adolescentes a sus respectivos colegios, indistintamente si estos colegios son subvencionados, particulares o municipales. Nos gustaría poner a disposición un transporte que permita mitigar de manera considerable el problema de congestión vehicular que tenemos a diario, sobre todo en horario punta, esta iniciativa nos permitirá recoger a la comunidad escolar en los puntos adecuados, que serán estudiados para configurar circuitos que aseguren a todas y todos los alumnos acceder a este transporte, de tal manera que, si esto lo complementamos con el horario diferenciado de los colegios y de los trabajos, creemos que son medidas que pueden generar en el corto plazo un cambio positivo principalmente en las dos comunas que no resisten para más, que son Rancagua y Machalí”, enfatizó el Gobernador Regional.

¿Cómo se operativiza este proyecto? La Administradora Regional Natalia Sánchez, aclara: “vamos a concordar con los municipios, la comunidad escolar, Seremi de transporte y la UOCT el modelo propuesto para involucrar a los distintos actores que tienen la voluntad de aportar con soluciones, esto quiere decir que existirá en el breve plazo una propuesta de circuitos prioritarios y listado de todos los colegios que quieran ser parte de esta importante puesta en marcha, con ellos y los municipios definiremos el modelo de funcionamiento referido a los operadores, mantenciones y combustible que implica este Servicio de Transporte Público Escolar, para que los buses puedan transitar. El Gobierno Regional financiará la compra de todos los buses que se requieran para asegurar cobertura y frecuencia adecuada, mediante un plan de transporte que nos permita también poner el foco en la descongestión vehicular y en el acceso democrático al transporte público, gratuito y de calidad para toda la comunidad escolar”, enfatizó la Administradora Regional.

Restricción Vehicular

Para Natalia Sánchez, la restricción vehicular tanto para el transporte público como para vehículos particulares que proponen algunas autoridades no soluciona el problema de fondo, es más cree que agravaría la situación aún más. Si bien es cierto el uso del vehículo particular es el gran factor que gatilla la congestión y saturación de muchas vías en horarios punta, también es cierto que una parte importante de la población vive en sectores donde el trasporte público no tiene cobertura y la masa de personas no tiene vehículo particular y en los sectores donde si hay cobertura de trasporte público, existen problemas de frecuencia y recorridos que no lo hacen un servicio eficiente, lo cual por un lado exacerba el uso del vehículo particular y por otro deja sin posibilidad alguna a aquellos que dependen del transporte público, por lo tanto, estaríamos haciendo una segregación negativa respecto a esos sectores. Por otro lado hay que regular el crecimiento exacerbado del parque automotriz, llamado que le hacemos a las y los parlamentarios y junto con ello, implementar un eficiente transporte público que incentive a la ciudadanía a utilizarlo, avanzaríamos en descongestión, descontaminación, movilidad urbana más eficiente y cultura vial”. finalizó.