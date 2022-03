Gran participación hubo en la consulta sinodal realizada en todas las parroquias de la Diócesis de Rancagua, durante las misas del fin de semana del 19 y 20 de marzo. Jóvenes, adultos y niños tuvieron la oportunidad de entregar su opinión, respondiendo voluntariamente una encuesta de cuatro preguntas: ¿Cuándo me siento Iglesia?, ¿Qué me sostiene o me da esperanza?, ¿Qué me duele de la Iglesia?, ¿Qué sueño para la Iglesia? Luego depositaron sus respuestas en un buzón sinodal dispuesto en cada templo.

“Estamos viviendo este tiempo sinodal en la Iglesia, donde cada uno puede participar, donde cada uno puede decir lo que siente, dar a conocer su cariño por la Iglesia, decir las cosas que le cuestan de la Iglesia y lo que sueña para ella”, señaló monseñor Guillermo Vera, Obispo de Rancagua, al invitar a los fieles a participar en esta consulta.

Este espacio de participación está enmarcado en el Sínodo de la Sinodalidad al que ha convocado el Papa Francisco, y consistió en que en cada misa o celebración litúrgica del fin de semana el celebrante animó a participar en el sínodo, destacando que es muy necesario saber lo que piensa, quiere y siente con respecto a la Iglesia cada uno de los fieles.

Posteriormente, se realizará en cada parroquia una síntesis de las respuestas que serán enviadas a la Comisión Diocesana del Sínodo.

Cabe señalar que ésta es una más de las acciones de reflexión y participación que está realizando la Comisión Diocesana con el fin de escuchar la voz del todo el Pueblo de Dios que peregrina por la Diócesis de Rancagua.