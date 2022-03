Texto y fotos: Patricio Miranda Humeres

Oficialmente, la administración del nuevo gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric asumió el 11 de marzo. Pero el trabajo, aseguran, empezó desde antes.

“La instalación comenzó cuando fuimos nombrados. Empezamos a trabajar en la recopilación de antecedentes del funcionamiento de cada uno de los servicios correspondientes”, afirma Francisca Perales, subsecretaria de Servicios Sociales.

Reuniones con organizaciones sociales y trabajadores de los distintos ministerios mantuvieron ocupados a las autoridades en las diferentes carteras y, en el caso de Desarrollo Social, cuenta Perales, la idea era hacerse un panorama de cómo funcionaba la subsecretaria y la secretaría de Estado desde dentro.

Ya con esa experiencia, a las tres subsecretarias que integran el ministerio (Evaluación Social, Niñez y Servicios Sociales) no se les hizo difícil determinar cuál sería su primera actividad el 11 de marzo: reunirse y saludar una por una a todas las trabajadoras y trabajadores de la repartición.

“Hay una experiencia en el Estado que no pertenece a ningún gobierno, sino que es un capital cultural acumulado colectivo que está en los trabajadores, que tienen muchas ideas que nos parecen importantes relevar y empezar a dialogar”, sostiene Perales.

¿Cuál va a ser la mirada de trabajo en el Ministerio y la subsecretaría? Tomando en cuenta que existe un proceso constituyente que está definiendo el posible paso de un Estado subsidiario a uno Social de Derechos…

“El plebiscito de salida va a marcar los tiempos del próximo gobierno. Nosotros sabemos que hay temas de la Convención que nos van a tocar, como el desafío de la plurinacionalidad y convertirnos en un país plurilingüe también. Y eso requiere de una mirada, a propósito de que hay servicios y unidades asociadas a materias de pueblos indígenas en el ministerio.

Eso es solo un ejemplo, p ero evidentemente va a haber temas que nos van a ir tocando poco a poco. Aprovecho de mencionar que nos parece fundamental que se haya podido aprobar la idea de legislar el aborto libre en Chile, precisamente a propósito de que las políticas sociales han dejado muy atrás a ciertos segmentos de la sociedad, como las mujeres, los NNA, las personas mayores y las personas con discapacidad. Nosotros, a propósito de esto, nos interesa reordenar las políticas y programas sociales desde una perspectiva que permita no solamente garantizar bienestar individual, sino que colectivo”.

En esa línea, la subsecretaria de Servicios Sociales postula que el interés del gobierno es que las políticas sociales aporten en mejorar la cohesión social, profundizando la democracia y garantizando derechos.

“Nuestro sentido, y el horizonte al cual aspiramos empezar a transitar, es la universalización de las políticas. Creemos que la hiperfocalización no debiera ser el eje que ordene la política social del país”, asevera la Ingeniera Civil Bioquímica de la PUCV. “Hay que dar ese cambio de mirada y de sentido a la política social. Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana y que no se materializará en el más corto plazo, pero al menos tenemos ese horizonte”.

Para lograrlo, asegura la subsecretaria, también existe una estrategia diferente de hacer las cosas y que han intentado transmitir en los distintos estamentos.

“Valoramos muchísimo y nos interesa relevar el rol de coordinación intersectorial, que no tiene que ver con levantar mesas de trabajo, sino con generar un trabajo cotidiano y articulado entre las distintas áreas que están relacionadas a la política social”, plantea Perales. “La voluntad que manifestamos respecto de los temas va a ser esa: no vamos a levantar mesas de trabajo por levantarlas, sino que nos interesa tratar de articular de mejor manera la oferta programática que el gobierno tiene en su conjunto y tener un trabajo colectivo colaborativo, que permita dar una visión de integralidad al gobierno. Ese es el rol que queremos relevar del trabajo intersectorial que tiene el Ministerio de Desarrollo Social”, postula.

Evaluación al Registro Social de Hogares

Una de las principales herramientas que define la entrega de beneficios del Estado es el Registro Social de Hogares (RSH).

Jeanette Vega, ministra de Desarrollo Social, señaló a principios de semana a Radio Oasis que “hay que hacer una revisión urgente del Registro Social de Hogares. Sabemos que se agregaron 9 criterios, pero eso no se discutió ni se transparentó”.

La subsecretaria Perales, por su parte, adelanta que la aproximación que buscarán hacer desde el instrumento será distinta: “Nos interesa que no sea mirando familias, sino que avanzando y expandiéndose en la medida que vaya beneficiando comunidades, grupos de personas. Que en el fondo se puedan ir viendo cambios en las políticas sociales que permitan avanzar y generar un tejido comunitario interesante, que vaya en conjunto con comunidades y que no solamente mire un grupo familiar en particular”.

Con ello, la exdirigenta estudiantil sostiene que “la hiperfocalización es una forma de ordenar la política social que ha existido durante las últimas décadas en el país y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo primero es ver el RSH, saber cuáles son las falencias que tiene y, a partir de ahí, ver cómo se modifica el instrumento”, por lo que no descarta cambios al instrumento.

“Tenemos que ver qué significa esto a futuro en la medida que vayamos avanzando y mirando si es que es efectivamente este es un instrumento que sigue siendo útil para la ciudadanía o no”, sentencia.

Fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados

El Ministerio de Desarrollo Social abarca una gran cantidad de servicios y programas, que van desde las personas en situación de calle a niñez, pueblos originarios y personas con discapacidad, entre otros.

¿Va a haber alguna priorización o foco en algún servicio en particular?

“Más que un servicio en particular, nos interesa profundizar la estructura que sostiene los programas relacionados a cuidados. Hay un subsistema, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, que acá en la región hay cinco comunas que participan y que sabemos que tiene una capacidad de intervención bastante baja todavía y que hay que fortalecer en términos de la cantidad de la cobertura y de la calidad de la misma.

Eso lo vamos a trabajar, pero además sabemos que dentro de los sistemas y subsistemas asociados a los servicios, se puede generar un trabajo articulado muchísimo mejor desde los programas que están tanto dentro del ministerio como de los asociados a los servicios, porque hay un montón de programas que persiguen objetivos comunes y que no dialogan entre sí.

Estaremos mirando cómo hacemos que esos programas dialoguen, de manera que podamos mejorar la calidad de la cobertura y ver cómo se amplían, para generar de a poco las formas de bienestar colectivo que nos interesa empezar a avanzar desde ya”.

¿Dónde está el principal desafío en esa coordinación de los programas y servicios? Entendiendo que muchas veces hay temas que involucran a más de una subsecretaría, servicio o ministerio y que la interoperabilidad en el Estado es algo que no se ha solucionado del todo en años…

“Diría que primero hay que dejar de entender que cada uno de los ministerios es un feudo en sí mismo y que somos todos partes de un proyecto que tiene objetivos y un mandato que es el programa.

Creemos que hay una práctica cotidiana de trabajo colectivo que hay que materializar y eso requiere de mucho trabajo, mucha coordinación y dejar de inventar espacios como estas mesas intersectoriales de trabajo que en la práctica no generan más que anuncios por la prensa. A nosotros nos interesa un trabajo cotidiano constante, permanente y que permita garantizar bienestar”.

¿Cómo evitar esa ‘cultura organizacional’ que muchas veces hace que no sea tan fácil esa interacción?

“Eso requiere principalmente voluntad. Tengo experiencia en la administración pública y sé que hay mucho procedimiento burocrático que puede ser mejorado y eso no implica eliminar la burocracia en sí misma, sino hacerla lo más eficiente posible para que pueda tener pertinencia, particularmente en regiones y territorios.

Uno de los temas que más nos comentaban los servicios y la seremi es que el enfoque tiene que ser territorial, permitir funcionar acorde a las necesidades propias de cada uno de los territorios donde se habita y no pensarlo desde Santiago. Eso me parece importante que empecemos a mejorarlos desde ya y nosotros total voluntad para poder dialogar”.

¿Con qué tareas se devuelve a Santiago tras su visita a Rancagua?

“Hay que ir profundizando la idea de la descentralización dentro del aparato del Estado, ese es uno de los desafíos más importantes que nos deja esta visita, a propósito de lo que nos mencionaron funcionarias y funcionarias, tanto de la seremía como de los servicios.

Quisimos venir a estar región porque nos parecía importante aprovechar la primera semana para hacer estas visitas. Nos interesa mostrar desde ya la disposición de tener un diálogo con respeto con las y los trabajadores, que implique colaborar mutuamente en cómo hacer avanzar el programa y para conocer desde adentro el funcionamiento de los servicios. Para eso, nos parece importante no tener una presentación en PPT de algunos de los directores o jefaturas, sino escuchar a las y los trabajadores respecto de su realidad”.