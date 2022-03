El militante del PS destaca los puntos clave en una semana donde el pleno votó varios de los artículos revisados en la comisión de Derechos Fundamentales, que coordinó junto a Damaris Abarca. La aprobación de normas respecto de Derechos Sexuales y Reproductivos, Educación Sexual Integral y el Derecho a la Vida son algunos de los que releva, a la vez que llamó a sus colegas a “informar de forma veraz” a propósito de los polémicos dichos del convencional Eduardo Cretton (UDI) sobre la paridad y el aborto.

Por: Patricio Miranda Humeres

Como una semana “bastante intensa”. Así definió el convencional del distrito 15 Matías Orellana (PS) el trabajo que han realizado respecto de la votación de las normas que se irán incluyendo en el borrador de la Nueva Constitución.

La semana pasada, muchos de los artículos que se discutieron en la comisión de Derechos Fundamentales, que Orellana coordinó junto a la también convencional del Distrito 15 Damaris Abarca, fueron votados en el pleno. Varios de ellos asegurando un espacio en el escrito que será sometido a plebiscito en los próximos meses.

“Hemos comenzado a hablar temas de derecho a la salud, al trabajo, al deporte, a la educación, por lo tanto fue una semana con bastante importancia para la vida cotidiana de las personas que va a quedar consagrada en este nuevo texto o que así lo esperamos”, señaló Orellana el jueves a “El Rancagüino”.

La aprobación de los Derechos Reproductivos y Sexuales, así como la Educación Sexual Integral, son algunos de los artículos que el abogado destaca en la inclusión del borrador.

“Creo que la gente valora una mirada más progresista de los derechos en esa perspectiva y una lucha incansable de muchas compañeras de la Convención, que uno también como hombre grafica y lo pondera de esa manera, porque ellas son las validadas para hablar de estos temas”, sostiene el militante del Partido Socialista.

Otro de los puntos que destaca Orellana es la inclusión del Artículo 23 de Derecho a la vida, que explicita que “toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada”.

“Es un derecho internacionalmente reconocido, más del 70% de las constituciones del mundo lo consagran y Chile no tiene que ser la excepción de estos temas de Derechos Fundamentales que tienen que ser garantizados por parte del Estado”, postula el convencional. “Es una redacción bastante progresista que pondera la vida humana por sobre cualquier cosa”.

La polémica con Cretton

El miércoles, el convencional UDI del distrito 22 Eduardo Cretton realizó algunas declaraciones, mientras se discutía sobre la paridad, que fueron ampliamente compartidas en redes sociales y en medios de comunicación.

“¿Significa acaso que en Chile tendremos que ser exactamente la misma cantidad de hombres y mujeres? ¿Qué pasa si aumentara la tasa de natalidad de los hombres por sobre las mujeres? Probablemente con la norma de aborto tienen pensada una posible solución”, planteó Cretton.

Al respecto, Orellana señaló que “esas declaraciones se caen por sí solas y solo contribuyen a caricaturizar la convención. Y no son solo poco racionales, sino que también poco legitimizadas”.

La verdad, eso habla de una total ignorancia del sentido y objetivo final de la política. La paridad tiene que ver con que históricamente las mujeres han sido relegadas de distintos ámbitos de decisión y creo importante poder garantizar que tanto hombres como mujeres puedan participar en política. Sobre todo las mujeres, que se han visto desplazadas en participar y generar liderazgos en las distintas instancias de poder”, agrega el convencional del distrito 15.

“Llamo a los convencionales a informar de forma veraz. Si alguien quiere que se rechace esta Nueva Constitución, hágalo con argumentos sólidos, de fondo, pero en ningún caso con noticias falsas, porque eso es jugar con la inteligencia de la ciudadanía, que hoy tiene las herramientas para informarse de primera fuente e, incluso, considerar el elemento que se transmiten en vivo las distintas sesiones”, agregó.

Estado social democrático de Derecho

Otro de los episodios que marcó la semana fue el rechazo para incluir en el texto que Chile es un “Estado social democrático de Derecho”.

El artículo fue discutido en particular y rechazado por el pleno, faltando solo tres votos para su aprobación. Y pese a que se esperaban los votos en contra de sectores de la derecha, la negativa por parte de convencionales de Pueblo Originarios y la Coordinadora Plurinacional caldeó algunos ánimos en la izquierda.

La convencional independiente Tania Madriaga, planteó las razones tras el rechazo: “Nuestro interés es que se incorpore un concepto que es la garantía de los derechos sociales. Se lo planteamos a los otros colectivos, creemos que podemos avanzar en esto, es una de las demandas más importantes de los territorios”.

Orellana, por su parte, fue crítico de la postura: “La verdad me parece bastante impresentable que no se haya aprobado por sectores progresistas una declaración de este tipo, pues bien creo que existía mayor consenso en dejar atrás, de forma efectiva, el Estado subsidiario. La verdad me fui bastante disconforme respecto de la votación de algunos”.

“Creo que uno tiene que hacer énfasis, estar abierto a las distintas posibilidades, al diálogo, pero con situaciones como esta, sin duda que se produce una distancia respecto de la mirada de país que queremos preponderar y no podemos ponernos, a mi juicio, de manera quisquillosa por una palabra o dos, para efectos de buscar el Estado que todos entendíamos que estábamos de acuerdo en poder consagrar”.