El nuevo gobierno ya lleva 10 días en La Moneda, inició con una intensa semana cruzada de disparos en la Araucanía y marcando lo que será su agenda legislativa, al mismo tiempo que hemos visto como los ministros y subsecretarios se han desplegado por el país. De hecho en la edición de ayer martes llevamos la entrevista a la subsecretaria de Servicios Sociales Francisca Perales, al tiempo que aun se siente en la atmosfera la esperanza con que esta nueva generación llega a hacerse cargo del gobierno.

No tiene sentido a tan poco de iniciado el mandato pasar lista a las promesas electorales o incluso al programa de gobierno, es muy poco tiempo como para exigir algo. Pero si llama poderosamente la atención que el discurso regionalista que se vio en campaña en estos primeros días no se haya visto plasmado en hechos concretos como lo es en el nombramiento de los Secretarios Ministeriales Regionales (Seremi) solo dos designaciones a fin de la semana pasada es muy poco y nunca había ocurrido antes esta situación. Para que hablar de los directores de servicio.

No hay escusa que valga para esta demora, más aún cuando ni siquiera se ha intentado pedir disculpas o al menos explicar esta situación. Por lo que sabemos el problema pasa en poner de acuerdo a muchos grupos, partidos e incluso parlamentarios que pugnan por poner nombres en los distintos cargos, incluso hasta días reciente ante la falta de acuerdos continuaba la búsqueda de nombres. Ya no podemos seguir esperando, ya es hora de que cada ministro tome una decisión y nombre a sus representantes en las regiones. Gobernar no es fácil y requiere el poder tomar decisiones y no seguir eternamente en pugnas internas entre cuatro paredes. Se requiere una decisión.

Luis Fernando González V

Sub Director