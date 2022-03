Oficialmente, la Asociación Regional de Fútbol Amateur entregó la conformación de las llaves para la tercera fase del Campeonato Regional de Clubes.

La entidad informó que dichos encuentros, en sus partidos de ida, se disputarán el venidero fin de semana. Al cierre de esta edición, en tanto, se disputaba el duelo pendiente entre Cóndor de Pichidegua y El Toco, postergado por la participación de los primeros en la Copa Chile. El ganador de esa serie iniciará como local frente a San Juan de Graneros.

Los demás cruces son los siguientes: Horizonte (Chimbarongo) vs CD Las Cabras; Arturo Prat (Pichilemu) vs Libertad (Placilla); Juventud (Chépica) vs Parral (Las Cabras); Santa Julia (Peumo) vs Antártida (Nancagua); Rafael Casanova (Santa Cruz) vs Las Cruces (Chépica); Juan Lyon (Pichidegua) vs Ferroviario Comercial (Las Cabras); Santa Teresa (Pichidegua) vs Santa Adela (Las Cabras), e; Independiente (Pichidegua) vs Unión Caylloma (Quinta de Tilcoco).